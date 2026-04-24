To soboto: Lucija Wakounig v oddaji Zajtrk s profilom

Koroška Slovenka iz Dvora pri Šmihelu, je po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu odšla na Dunaj, kjer je doštudirala pravo in v sklopu tega opravila tudi študijski program »Erasmus« v Ljubljani. Po praksah na deželnem in okrajnem sodišču v Celovcu se je odločila za gospodarsko-pravno smer pri Gospodarski zbornici, kjer je znana tudi po svetovanju v slovenskem jeziku. Protiutež službi na pravnem področju ji je že nekaj časa »geomantija«, veda o iskanju ravnotežja med človekom in pokrajino, ki združuje naravoslovje, intuicijo in duhovnost. Meseca julija bo glede tega v prostorih »Werkhof« na Bistrici pri Pliberku potekala posebna delavnica umetnosti občutenja in klesanja v kamen. Z Lucijo Wakounig se bo pogovarjala urednica slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

