To soboto: Lucija Wakounig v oddaji Zajtrk s profilom

24.4.2026 Celovec Klagenfurt Damijan Smrečnik
Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 25. aprila, Lucija Wakounig, vodja oddelka za ustanavljanje podjetij »Gründerservice« pri gospodarski zbornici na Koroškem.
Lucija Wakounig FOTO: ORF

Koroška Slovenka iz Dvora pri Šmihelu, je po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu odšla na Dunaj, kjer je doštudirala pravo in v sklopu tega opravila tudi študijski program »Erasmus« v Ljubljani. Po praksah na deželnem in okrajnem sodišču v Celovcu se je odločila za gospodarsko-pravno smer pri Gospodarski zbornici, kjer je znana tudi po svetovanju v slovenskem jeziku. Protiutež službi na pravnem področju ji je že nekaj časa »geomantija«, veda o iskanju ravnotežja med človekom in pokrajino, ki združuje naravoslovje, intuicijo in duhovnost. Meseca julija bo glede tega v prostorih »Werkhof« na Bistrici pri Pliberku potekala posebna delavnica umetnosti občutenja in klesanja v kamen. Z Lucijo Wakounig se bo pogovarjala urednica slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

