»To je bila napaka, iskreno se opravičujemo.«

Incident je sprožil veliko kritike. Podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je pisal predsedniku Avstrijske nogometne zveze Josefu Pröllu in ga prosil, naj zveza še naprej pozorno spremlja postopke. Arčon: »V imenu sosedskega sožitja in v imenu športa mora biti naš skupni cilj to, da bo ta neljubi zaplet pripeljal do ustreznih razjasnitev pravil ter do povečane pozornosti do tematike. Ključno je namreč, da se to, kar se je pripetilo ekipi SAK Celovec, nikoli več ne zgodi – ne slovenski ne katerikoli drugi narodnostni skupnosti,« je v pismu poudaril minister. S pismom je seznanil tudi vodstvo Združenja evropskih nogometnih zvez UEFA.