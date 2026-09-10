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Štiri leta je igral za zmaje, zdaj igra za orle v Gradcu

10.9.2026 Gradec Graz Daniel Gallob
Valentin Pasterk (23) se je pridružil prvoligašu avstrijske košarkarske super lige Graz Eagles. Doma je iz Lobnika pri Železni Kapli in iz Celovca.
Valentin Pasterk je po štirih letih igranja za »Eisenstadt Dragonz« menjal k »Graz Eagles«, ki so ravnokar prenovili blagovno znamko FOTO: basketball austria (2)

Poleti se je avstrijski prvoligaš USBC Graz odločil, da spremeni svojo strukturo in blagovno znamko. Sedaj tekmujejo pod imenom »Graz Eagles«. Močno se je spremenila tudi ekipa, med novimi obrazi pa je Point Guard Valentin Pasterk, ki je svojo košarkarsko pot začel pri KOŠ Celovec. »Pri Eisenstadt Dragonz sem se kot igralec razvil in napredoval ter zrasel kot oseba, sedaj pa iščem nove izzive, saj smo imeli lani slabo sezono in mislim, da lahko v Gradecu dosežemo boljše rezultate. Klub hoče po spremembi strukture več staviti na Avstrijce, kar je v prvi ligi kar redko,« pove Pasterk, ki preko spleta študira gospodarsko informatiko. »Zelo važen bo prvi del sezone, saj pokaže, kaj delamo dobro in kaj nam še manjka. Letos je cilj, da z ekipo dosežemo uvrstitev v play-offe. Dolgoročno bi pa rad enkrat igral za ekipo v tujini, saj izven Avstrije nisem še dostikrat tekmoval,« sklene Pasterk. 

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