Štajerec Marko Rogi je v Senegalu pomagal zgraditi šolo: Kamen na kamen in nastala je šola

Ko je Marko Rogi julija s petimi drugimi aktivisti iz organizacije 'buildON' prispel v Senegal, natančneje v kraj Kielle, so jih domačini zelo prisrčno sprejeli. V kraju govorijo francosko in volovsko, preživljajo se s kmetijstvom in so muslimanske vere. V skupnosti živi okoli 600 ljudi, od teh je 200 otrok v starosti šolske obveznosti. Stara šola je bila premajhna in v zelo slabem stanju, šolarji so morali sedeti v pesku, pouk je bil deloma na prostem. Sedem dni je bil Rogi tam in delal. »Zjutraj smo bili pet ur na gradbišču, izkopali smo jamo, zgradili fundament, proizvajali opeke. Vse smo delali z rokami, brez strojev,« pripoveduje. »Nimam pojma o gradnji stavb, a organizacija 'buildON' ima na licu mesta ljudi, ki se na to spoznajo. Po delu so spoznavali kulturo domačinov. Spalo se je na preprostih usnjenih blazinah v spalnih vrečah in pod komarniki. V sedmih dneh so postavili fundament šole in pozidali stene do višine enega metra. Do konca so šolo zgradili domačini. Šola ima dva razreda z mizami, stoli in tablo. »Ni kaj posebnega, je pa nova stavba in laže se bodo učili,« je prepričan Rogi. Gradnja cele šole stane okoli 35.000 €. Eno je šolska stavba, kaj pa učitelji, jih imajo? Marko Rogi: »Šola zdaj deluje, učitelje plačuje država, na pouk nimamo vpliva. To se mi zdi prav, ker jim ne bi želel ukazovati, kaj naj se učijo. Prepričan sem, da se morajo sami razvijati naprej, šola pa je osnova. Do ljudi v Afriki moramo vedno pristopiti na enaki ravni, moramo jih podpirati, nikakor pa ne ukazovati.«