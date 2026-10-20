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SPD Vinko Poljanec: Ogledali so si pivovarno in Velenjski grad

20.10.2026 Slovenija Novice
V soboto, 10. 10. 2026, smo se člani SPD Vinko Poljanec, pomagači in prijatelji odpravili na vsakoletni društveni izlet. Letos nas je pot iz Škocjana najprej vodila v mesto Laško na slovenskem Štajerskem.
SPD Vinko Poljanec

Tam smo se razdelili v dve skupini in si ob odličnem vodenju ogledali mesto ter znamenito Pivovarno Laško. Izvedeli smo marsikaj zanimivega o zgodovini kraja, ki je imel že od nekdaj pomembno vlogo. Na tem območju so namreč našli zanimive fosile ter sledi Keltov in starih Rimljanov. Spoznali smo tudi, da je pivovarna v času, ko je bila še v slovenskih rokah, veliko prispevala k razvoju mesta in njegove okolice. To se je nekoliko spremenilo, odkar je pivovarno prevzel Heineken. V pivovarni smo seveda tudi zapeli. Naša vodička je bila nad petjem zelo navdušena in nam povedala, da tako razpete skupine doslej še ni imela.

V pivovarni Laško

Nato smo se odpravili še proti Velenjskemu gradu, kjer nas je prav tako čakalo zanimivo vodenje. Izvedeli smo marsikaj o njegovi bogati zgodovini, ki sega vse do leta 1270. Grad spada med najbolje ohranjene gradove v Sloveniji. V njem smo si lahko ogledali različne razstave, med drugim slike, arheološke najdbe iz prazgodovine in zanimivo zbirko afriške umetnosti.

Po ogledu smo se odpeljali še v gostilno Murko. Te postaje smo se že zelo veselili, saj smo bili po vseh ogledih pošteno lačni. Postregli so nam z odlično hrano, ob dobri hrani smo si vzeli čas tudi za petje. Dobra volja nas ni zapustila niti na poti domov. V avtobusu je bilo še naprej slišati veselo petje in smeh. Tako smo preživeli lep dan, poln zanimivih vtisov, prijetnega druženja in seveda petja.

S tem društvenim izletom smo si ponovno nabrali veliko dobre volje, novih moči in motivacije za prihajajočo pevsko sezono. Christian Urak, v imenu SPD Vinko Poljanec 

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