SPD Vinko Poljanec: Ogledali so si pivovarno in Velenjski grad

Tam smo se razdelili v dve skupini in si ob odličnem vodenju ogledali mesto ter znamenito Pivovarno Laško. Izvedeli smo marsikaj zanimivega o zgodovini kraja, ki je imel že od nekdaj pomembno vlogo. Na tem območju so namreč našli zanimive fosile ter sledi Keltov in starih Rimljanov. Spoznali smo tudi, da je pivovarna v času, ko je bila še v slovenskih rokah, veliko prispevala k razvoju mesta in njegove okolice. To se je nekoliko spremenilo, odkar je pivovarno prevzel Heineken. V pivovarni smo seveda tudi zapeli. Naša vodička je bila nad petjem zelo navdušena in nam povedala, da tako razpete skupine doslej še ni imela.