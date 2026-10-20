SPD Vinko Poljanec: Ogledali so si pivovarno in Velenjski grad

Tam smo se razdelili v dve skupini in si ob odličnem vodenju ogledali mesto ter znamenito Pivovarno Laško. Izvedeli smo marsikaj zanimivega o zgodovini kraja, ki je imel že od nekdaj pomembno vlogo. Na tem območju so namreč našli zanimive fosile ter sledi Keltov in starih Rimljanov. Spoznali smo tudi, da je pivovarna v času, ko je bila še v slovenskih rokah, veliko prispevala k razvoju mesta in njegove okolice. To se je nekoliko spremenilo, odkar je pivovarno prevzel Heineken. V pivovarni smo seveda tudi zapeli. Naša vodička je bila nad petjem zelo navdušena in nam povedala, da tako razpete skupine doslej še ni imela.
Nato smo se odpravili še proti Velenjskemu gradu, kjer nas je prav tako čakalo zanimivo vodenje. Izvedeli smo marsikaj o njegovi bogati zgodovini, ki sega vse do leta 1270. Grad spada med najbolje ohranjene gradove v Sloveniji. V njem smo si lahko ogledali različne razstave, med drugim slike, arheološke najdbe iz prazgodovine in zanimivo zbirko afriške umetnosti.
Po ogledu smo se odpeljali še v gostilno Murko. Te postaje smo se že zelo veselili, saj smo bili po vseh ogledih pošteno lačni. Postregli so nam z odlično hrano, ob dobri hrani smo si vzeli čas tudi za petje. Dobra volja nas ni zapustila niti na poti domov. V avtobusu je bilo še naprej slišati veselo petje in smeh. Tako smo preživeli lep dan, poln zanimivih vtisov, prijetnega druženja in seveda petja.
S tem društvenim izletom smo si ponovno nabrali veliko dobre volje, novih moči in motivacije za prihajajočo pevsko sezono. Christian Urak, v imenu SPD Vinko Poljanec
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