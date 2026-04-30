Sonusiade: zvočno potovanje južno od Drave

V zvezi s tem je program Sonusiade SüdKärnten/JužnaKoroška od 8. maja do 8. novembra zelo raznolik in vključuje poleg sedmih koncertov tudi razstavo Helmuta Machhammerja v galeriji v samostanu v Dobrli vasi. 7. junija bodo v Pliberku ob 60. obletnici pokojnega pesnika Fabjana Hafnerja nastopili Max Müller, saksofonist in flavtist Wolfgang Puschnig ter Janez Gregorič. 14. avgusta se bodo na gori sv. Heme nad Globasnico ob 26-letnici Trivium/tri poti/drei Wege zbrali umetniki iz alpsko-jadranskega prostora. Gostujoči koncert SONUS bo 23. avgusta v samostanski cerkvi, zaključni pa 28. avgusta v Campus AdFontes v Dobrli vasi. Prireditev Okus in zvok pa združuje vodeni ogled muzeja z večerjo in glasbo 17. oktobra v Werner Berg muzeju v Pliberku. Novo je 8. novembra načrtovan koncept družinskega koncerta Mini-Mu v sodelovanju s Kulturnim prosvetnim društvom Šmihel.