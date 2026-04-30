Sonusiade: zvočno potovanje južno od Drave

»Leta 2025 pa se je razvil nov koncept, v okviru katerega koncerti potekajo zdaj med drugim v občinah Pliberk, Dobrla vas, Šmihel nad Pliberkom ali Globasnica. Zato je bilo potrebno novo ime: Sonusiade SüdKärnten/Južna Koroška,« pojasni kitarist in organizator Janez Gregorič. Povrhu je koncertna serija del SONUS kulturne iniciative Koroška, ki vključuje poletno glasbeno delavnico SONUS ter SONUS Outreach – projekt z namenom približati glasbo od mladih nog naprej.
V zvezi s tem je program Sonusiade SüdKärnten/JužnaKoroška od 8. maja do 8. novembra zelo raznolik in vključuje poleg sedmih koncertov tudi razstavo Helmuta Machhammerja v galeriji v samostanu v Dobrli vasi. 7. junija bodo v Pliberku ob 60. obletnici pokojnega pesnika Fabjana Hafnerja nastopili Max Müller, saksofonist in flavtist Wolfgang Puschnig ter Janez Gregorič. 14. avgusta se bodo na gori sv. Heme nad Globasnico ob 26-letnici Trivium/tri poti/drei Wege zbrali umetniki iz alpsko-jadranskega prostora. Gostujoči koncert SONUS bo 23. avgusta v samostanski cerkvi, zaključni pa 28. avgusta v Campus AdFontes v Dobrli vasi. Prireditev Okus in zvok pa združuje vodeni ogled muzeja z večerjo in glasbo 17. oktobra v Werner Berg muzeju v Pliberku. Novo je 8. novembra načrtovan koncept družinskega koncerta Mini-Mu v sodelovanju s Kulturnim prosvetnim društvom Šmihel.
Začetek prireditvenega niza pa predstavlja koncert SOLO-DUO-TRIO 8. maja v občinski stavbi v Šmihelu nad Pliberkom, kjer bo nastopila kontrabasistka Helena Glüxam (avstrijska nagrada za džez 2025 »Best Newcomer«) ter Duo Sonoma, sestri Sara in Mira Gregorič. Glasbenice so del programa NASOM-Artists 2026. »V bistvu imajo mladi umetniki tam dve leti možnost, da prek veleposlaništev in kulturnih forumov po vsem svetu prejemajo vabila ter poleg nastopov na veleposlaništvih svojo glasbo predstavljajo tudi na festivalih,« pove Sara Gregorič. Informacije in vstopnice: www.sonus.at
