Slovenska predsednica se bo pri Peršmanu srečala z mladino

Ta je svoj obisk društvu Peršman najavila lani poleti, je povedala predsednica Eva Hartmann. »Predsednica me je po policijski preiskavi osebno poklicala, tako da smo z njo v stiku, zdaj pa se je odločila, da nas še osebno obišče.«
Kot pravi Eva Hartmann, se želi Nataša Pirc Musar pri Peršmanu srečati »izključno z zastopniki mladine«. S slovensko predsednico se bodo srečali predstavniki vseh treh študentskih klubov, Koroške dijaške zveze, Mlade Enotne liste in Mlade gospodarske zveze. Po obisku Peršmanove domačije bo sledilo srečanje pri Podobniku v Beli s predstavniki političnih in kulturnih krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti.
Kako pa Eva Hartmann ocenjuje delovanje slovenske predsednice? »Slovenija je zelo močno nastopala ne samo v zadevi Peršman, ampak tudi glede dogodkov na športnem igrišču SAK, glede mazanja krajevnih napisov in eklata okoli slovenskih besed v koroškem Deželnem zboru. Brez te pozornosti Republike Slovenije bi po mojem zadeva Peršman slej ko prej potihnila oziroma bi se jo čisto drugače obravnavalo. Če tega ogorčenja od Republike Slovenije ne bi bilo, potem tudi do preiskovalne komisije ne bi prišlo in do vseh teh nadaljnjih postopkov tudi ne.«
Kakšno sporočilo pa bo Eva Hartmann posredovala slovenski predsednici pri Peršmanu? »Da pač ni čisto vse tako urejeno in v redu, kot smo si mislili še nekaj mesecev nazaj, da so ti duhovi še kako aktivni na Koroškem in da se čuti, da se je začel predvolilni boj za prihodnje deželnozborske volitve, da je tematika dvojezičnosti še vedno politična in da se jo še vedno izrablja za politične igrice in boje. Da je to še vedno možno v letu 2026, tega v taki meri nismo pričakovali.«
