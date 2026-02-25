Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Slovenska predsednica se bo pri Peršmanu srečala z mladino

25.2.2026 Koprivna Koprein Damijan Smrečnik
Teden dni po obisku avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja bo Muzej Peršman v četrtek, 26. februarja dopoldne obiskala slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.
Predsednici: Eva Hartmann in Nataša Pirc Musar

Ta je svoj obisk društvu Peršman najavila lani poleti, je povedala predsed­nica Eva Hartmann. »Predsednica me je po policijski preiskavi osebno poklicala, tako da smo z njo v stiku, zdaj pa se je odločila, da nas še osebno obišče.«  

Pri Peršmanu z mladino

Kot pravi Eva Hartmann, se želi Nataša Pirc Musar pri Peršmanu srečati »izključno z zastopniki mladine«. S slovensko predsednico se bodo srečali predstavniki vseh treh študentskih klubov, Koroške dijaške zveze, Mlade Enotne liste in Mlade gospodarske zveze. Po obisku Peršmanove domačije bo sledilo srečanje pri Podobniku v Beli s predstavniki političnih in kulturnih krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti. 

Moralna podpora Slovenije 

Kako pa Eva Hartmann ocenjuje delovanje slovenske predsednice? »Slovenija je zelo močno nastopala ne samo v zadevi Peršman, ampak tudi glede dogodkov na športnem igrišču SAK, glede mazanja krajevnih napisov in eklata okoli slovenskih besed v koroškem Deželnem zboru. Brez te pozornosti Republike Slovenije bi po mojem zadeva Peršman slej ko prej potihnila oziroma bi se jo čisto drugače obravnavalo. Če tega ogorčenja od Republike Slovenije ne bi bilo, potem tudi do preiskovalne komisije ne bi prišlo in do vseh teh nadaljnjih postopkov tudi ne.« 

»Predvolilni boj se začenja«

Kakšno sporočilo pa bo Eva Hartmann posredovala slovenski predsednici pri Peršmanu? »Da pač ni čisto vse tako urejeno in v redu, kot smo si mislili še nekaj mesecev nazaj, da so ti duhovi še kako aktivni na Koroškem in da se čuti, da se je začel predvolilni boj za prihodnje deželnozborske volitve, da je tematika dvojezičnosti še vedno politična in da se jo še vedno izrablja za politične igrice in boje. Da je to še vedno možno v letu 2026, tega v taki meri nismo pričakovali.«

Iz rubrike Politika preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt