Slovenska predsednica se bo pri Peršmanu srečala z mladino

Kakšno sporočilo pa bo Eva Hartmann posredovala slovenski predsednici pri Peršmanu? »Da pač ni čisto vse tako urejeno in v redu, kot smo si mislili še nekaj mesecev nazaj, da so ti duhovi še kako aktivni na Koroškem in da se čuti, da se je začel predvolilni boj za prihodnje deželnozborske volitve, da je tematika dvojezičnosti še vedno politična in da se jo še vedno izrablja za politične igrice in boje. Da je to še vedno možno v letu 2026, tega v taki meri nismo pričakovali.«