Skupni projekt delavnice Florijan in popoldanske oskrbe v Globasnici: Učijo se drug od drugega

»Naučila sem se, da so drugačni, a kljub temu ljudje kot mi«

Celine obiskuje 4. razred LŠ Gobasnica in tudi celodnevno šolo. »Pri celodnevni šoli mi je najbolj všeč naš projekt z delavnico Florijan. Veselim se že našega nastopa. Ko sem prvič srečala ljudi iz delavnice Florijan, sem se malo bala, ker nisem vedela, če so to prijazni ljudje. A zdaj, ko jih bolje poznam, vem, da so zelo dobri in prijazni. Naučila sem se, da so ljudje z delavnice Florijan drugačni, a kljub temu so normalni ljudje, kot mi. Zanimivo je tudi, da se ob projektu naučimo tudi veliko o naši zgodovini.