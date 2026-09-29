Simona Rovšek že bere v šolah in spodbuja: postanite tudi vi bralni boter

Škofiče Schiefling am See Novice Simona Rovšek iz Škofič je odrasla v zavedni Pörtschevi družini. Mlada Simona se je po zaključeni glavni šoli odločila za poklic vzgojiteljice. Zdaj je upokojena in kot »babica« bere šolskim otrokom.

Kako bi na kratko opisali svojo poklicno pot?

SIMONA ROVŠEK: Po štiriletni vzgojiteljski šoli sem se za eno leto zaposlila v otroškem vrtcu v Trgu, nato pa sem v Beljaku nadomeščala vzgojiteljico na porodniškem dopustu. V tistem času je Šolsko društvo načrtovalo dvojezični vrtec v Šentprimožu. Vprašali so me, ali bi šla na izobraževanje v Slovenijo. V Kranju in Ljubljani sem opazovala delo vzgojiteljic, potem pa sem v Kranju prevzela vodstvo svoje skupine malčkov. Ostala sem eno leto. To je bila enkratna izkušnja, veliko sem se naučila, tudi jezikovno. Kmalu so v Šentprimožu zgradili vrtec, kjer sem delala šest let. To je bil prvi dvojezični vrtec na Koroškem. Potem smo leta 1986 tudi v Škofičah odprli dvojezični vrtec, kjer sem ostala do upokojitve leta 2017.

Kako ste po upokojitvi začeli sodelovati s šolami?

Po upokojitvi sem si najprej vzela malo časa zase. Rada sem brkljala z vnukoma in pisala pesmice za otroke. Nekoč me je učiteljica iz ljudske šole Lipa vprašala, ali bi prišla v šolo brat šolarjem. Sprva sem malo dvomila, ali je to zame, ker nisem vedela, kaj šolarji potrebujejo. Bila sem vajena majhnih otrok, šola pa je že malo bolj zahtevna stvar. Odločila sem se, da bom poskusila. Po prvem srečanju so mi rekli, naj spet pridem. Tako sem kot »babica« nekajkrat obiskala ljudsko šolo na Lipi, našo domačo ljudsko šolo v Škofičah, bila pa sem tudi na Zilji.

Kako ste se pripravili na nastope?

Odvisno od dogovora z učiteljico in od teme, ki so jo obravnavali v šoli. Svojo pesmico o živalih sem predstavila v obliki senčne igre. Drugič smo se z otroki najprej naučili besede iz zgodbice, potem pa so otroci zgodbico natančno poslušali, da bi v besedilu prepoznali nove besede. Otroci radi sodelujejo, zato sem vedno skušala otroke vključiti v dogajanje. Nekoč sem ob koncu pripravila kviz, da bi videla, koliko so otroci res razumeli. To je bilo otrokom zelo všeč. Ko sem odhajala, so me vprašali: »Kdaj spet prideš?«

Sedaj se po vsej Koroški začenja akcija »Lesepatenschaft/Bralno botrstvo«. Iščejo prostovoljke in prostovoljce, ki bi s šolarji vadili branje. Take bralke in bralce bi potrebovali tudi za branje v slovenskem jeziku. Kaj jim svetujete?

Najpomembneje je, da navežejo stik s šolo oz. z učiteljicami in učitelji. Ti povedo, koliko otroci že znajo oziroma kaj potrebujejo. Pri branju sta gestika in mimika vedno zelo pomembni, lahko pa vključimo še druge elemente: pesmico, glasbo, gibe ...

Bralni botri bodo prihajali v šolo in s posameznimi učenci vadili branje.

Mislim, da je dobro, če učitelj občasno dobi pomoč. Obisk botre ali botra bo za učence pomenil prijetno spremembo. Predstavljam si, da bodo otroci botru radi kaj pripovedovali, njegov obisk bo zanje nekaj posebnega. To naj bi bila res dodatna motivacija za branje.

Kakšna oseba se vam zdi primerna za to nalogo?

Seveda mora to biti nekdo, ki je rad z otroki. Zdi se mi, da ne smeš biti vsiljiv. Pomaga, če otroka najprej poslušaš. Najprej je treba vzpostaviti osebni stik, potem šele uvedeš skupno branje. Najprej te mora otrok spoznati, potem pa vidiš, ali te bo sprejel. Ni pravega recepta. Otrok potrebuje čas, da te spozna. Otroka moraš opazovati, prilagoditi se moraš situaciji.

Boste tudi v prihodnje obiskovali šole?

Ja, slovenščino želimo otrokom predstaviti tako, da bodo takoj navdušeni. Spoznajo naj, da je jezik zanimiv. Stik z otroki mi daje energijo, zato se veselim naslednjega obiska, ko bom šolarjem predstavila slikanico »Hiša z odprtimi vrati« svoje nečakinje Nadje Pörtsch.

Bi želeli postati bralni boter/bralna botra? »Bralno botrstvo/Lesepatenschaft« je iniciativa Zvez­nega ministrstva za izobraževanje in Mladinskega rdečega križa. Zglasite se v bližnji ljudski šoli ali se prijavite na spletni strani Mladinskega rdečega križa (www.jugendrotkreuz.at). Za bodoče botre bo oktobra organizirano nekajurno šolanje po spletu. Otroci vam bodo hvaležni!