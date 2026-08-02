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Sele: dva dneva ustvarjalnih delavnic za otroke

2.8.2026 Tomaž Verdev
Dva dni je 36 otrok pelo, kuhalo, sadilo, plesalo, ustvarjalo in se v slovenščini družilo na kreativnih dnevih.

Na kreativne dneve v Selah od leta 2008 vabi KPD Planina Sele, letos so v farnem domu potekali v sredo in četrtek, 22. in 23. julija. Organizatorji so otroke, stare od 6 do 14 let, po starosti razdelili v tri skupine, ki so se po krožnem sistemu izmenjevale v delavnicah šivanja, kuhanja, plesa, presajanja rastlin, brkljanja in petja. V četrtek so bile delavnice na sporedu do kosila, sledil je popoldanski pohod po otrokom neznanih selskih poteh, nato pa večerna sveta maša in zaključna prireditev z razstavo. »Za pohod vedno poiščemo kakšno novo pot tukaj v centru Sel. V zadnjih letih smo opazili, da otroci teh stranskih peš poti ne poznajo,« pravi koordinator kreativnih dnevov Matjaž Kelih. Za organizacijo je odgovorna Zalka Kelih-­Olip. Pod nadzorom mentoric Mirje Oraže in Nataše Mutzbauer-Dovjak so otroci sami pripravili kosilo. Prvi dan se je po juhi s fritati na krožniku znašel domači kebab s prilogami, drugega dne pa so otroci po zelenjavni juhi snedli pico in kremni posladek z gozdnimi sadeži. 

Pevska delavnica s Christianom Wrulichom

Vrednote skupnosti in jezika

Kreativnih dnevov se udeležujejo otroci iz Sel, pa tudi otroci, ki so s Selami povezani preko staršev ali starih staršev, živijo pa drugje.

Za otroke sta se kreativna dneva začela in končala z duhovno mislijo, v jedru te misli pa so bile po besedah Matjaža Keliha vrednote skupnosti. »Delo v skupini funkcionira samo, če nikogar ne izključimo. Tako se je tudi duhovna misel večinoma vrtela okoli pojmov skupnost, skupina, prijatelji, prijateljstvo. Tukaj imamo skupine kakor v vrtcu in v razredu, seveda pa se je tudi v društvu vedno treba ozirati drug na drugega.« Pomemben aspekt dnevov v Selah pa je tudi otrokom posredovati samoumevnost uporabe slovenskega jezika, prav tako pa tudi selskega narečja. Matjaž Kelih: »Gledamo na to, da naši otroci še govorijo slovensko, da še govorijo v pristni selščini in da to tudi posredujemo naprej, ker so kreativni dnevi javna prireditev, na kateri tudi slišijo selščino in zborno slovenščino. Kar je za nas najbolj razveseljivo pa je, da nam dejansko še vsi sledijo in da največji del majhnih otrok še govori selsko narečje, kar ni samoumevno.« Z zaključkom kreativnih dnevov bodo društveniki odšli  na poletni oddih. Po njem pa 11. septembra KPD Planina Sele vabi na Zadnji poljub poletju s pevko Nastjo Gabor.

Sanja Oraže (12)
SeleZell Pfarre

Na kreativne dneve hodim od 1. razreda ljudske šole, najraje imam kuhanje in ples. Na zaključni predstavi bom plesala, pri ročnem delu pa sem sešila majhen žakljc, ki ga vročega položiš na boleče mesto.

Nikolaj Urank(10)
GalicijaGallizien

Že večkrat sem bil na kreativnih dnevih, najraje imam kuhanje, saj tudi doma pomagam v kuhinji. V Selah spim pri babici in dedku, jeseni pa grem v prvi letnik Slovenske gimnazije.

Valentin Schiemann(10)
RadišeRadsberg

V Selah je doma moja babica, pri kateri vsako leto prespim, ko sem na kreativnih dnevih, letos četrtič. Najbolj všeč mi je kuhanje in to, da si bom zdaj sam znal doma pripraviti pico. V zaključni predstavi sem plesal na pesem Lepe besede.

Laurin Samo Roblek(7)
BorovljeFerlach

Na kreativnih dnevih sem prvič, zelo lepo je tukaj, vse delavnice so mi bile všeč. Nekaj otrok že poznam s treningov nogometa pri DSG Sele. Moja babica je doma v Selah, od tu prihaja moj oče.

Nadja Roblek(10)
BajdišeWaidisch

Tretjič sem na kreativnih dnevih, najbolj všeč mi je kuhanje, pa tudi glasbena in plesna delavnica. Na ljudski šoli v Borovljah pa imam najraje risanje.

Jona Kelih(14)
SeleZell Pfarre

Na kreativnih dnevih sem letos osmič, hodim pa na Slovensko gimnazijo. Žal zaradi poškodbe noge, ki sem jo staknil pri padcu z motokroserjem, letos ne morem sodelovati na plesni delavnici. Zelo mi je bil všeč selski kebab, enako dober je kot v Celovcu.

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