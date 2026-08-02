Sele: dva dneva ustvarjalnih delavnic za otroke

Na kreativne dneve v Selah od leta 2008 vabi KPD Planina Sele, letos so v farnem domu potekali v sredo in četrtek, 22. in 23. julija. Organizatorji so otroke, stare od 6 do 14 let, po starosti razdelili v tri skupine, ki so se po krožnem sistemu izmenjevale v delavnicah šivanja, kuhanja, plesa, presajanja rastlin, brkljanja in petja. V četrtek so bile delavnice na sporedu do kosila, sledil je popoldanski pohod po otrokom neznanih selskih poteh, nato pa večerna sveta maša in zaključna prireditev z razstavo. »Za pohod vedno poiščemo kakšno novo pot tukaj v centru Sel. V zadnjih letih smo opazili, da otroci teh stranskih peš poti ne poznajo,« pravi koordinator kreativnih dnevov Matjaž Kelih. Za organizacijo je odgovorna Zalka Kelih-Olip. Pod nadzorom mentoric Mirje Oraže in Nataše Mutzbauer-Dovjak so otroci sami pripravili kosilo. Prvi dan se je po juhi s fritati na krožniku znašel domači kebab s prilogami, drugega dne pa so otroci po zelenjavni juhi snedli pico in kremni posladek z gozdnimi sadeži.
Kreativnih dnevov se udeležujejo otroci iz Sel, pa tudi otroci, ki so s Selami povezani preko staršev ali starih staršev, živijo pa drugje.
Za otroke sta se kreativna dneva začela in končala z duhovno mislijo, v jedru te misli pa so bile po besedah Matjaža Keliha vrednote skupnosti. »Delo v skupini funkcionira samo, če nikogar ne izključimo. Tako se je tudi duhovna misel večinoma vrtela okoli pojmov skupnost, skupina, prijatelji, prijateljstvo. Tukaj imamo skupine kakor v vrtcu in v razredu, seveda pa se je tudi v društvu vedno treba ozirati drug na drugega.« Pomemben aspekt dnevov v Selah pa je tudi otrokom posredovati samoumevnost uporabe slovenskega jezika, prav tako pa tudi selskega narečja. Matjaž Kelih: »Gledamo na to, da naši otroci še govorijo slovensko, da še govorijo v pristni selščini in da to tudi posredujemo naprej, ker so kreativni dnevi javna prireditev, na kateri tudi slišijo selščino in zborno slovenščino. Kar je za nas najbolj razveseljivo pa je, da nam dejansko še vsi sledijo in da največji del majhnih otrok še govori selsko narečje, kar ni samoumevno.« Z zaključkom kreativnih dnevov bodo društveniki odšli na poletni oddih. Po njem pa 11. septembra KPD Planina Sele vabi na Zadnji poljub poletju s pevko Nastjo Gabor.
Iz rubrike Galerije preberite tudi