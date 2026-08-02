Sele: dva dneva ustvarjalnih delavnic za otroke

Za otroke sta se kreativna dneva začela in končala z duhovno mislijo, v jedru te misli pa so bile po besedah Matjaža Keliha vrednote skupnosti. »Delo v skupini funkcionira samo, če nikogar ne izključimo. Tako se je tudi duhovna misel večinoma vrtela okoli pojmov skupnost, skupina, prijatelji, prijateljstvo. Tukaj imamo skupine kakor v vrtcu in v razredu, seveda pa se je tudi v društvu vedno treba ozirati drug na drugega.« Pomemben aspekt dnevov v Selah pa je tudi otrokom posredovati samoumevnost uporabe slovenskega jezika, prav tako pa tudi selskega narečja. Matjaž Kelih: »Gledamo na to, da naši otroci še govorijo slovensko, da še govorijo v pristni selščini in da to tudi posredujemo naprej, ker so kreativni dnevi javna prireditev, na kateri tudi slišijo selščino in zborno slovenščino. Kar je za nas najbolj razveseljivo pa je, da nam dejansko še vsi sledijo in da največji del majhnih otrok še govori selsko narečje, kar ni samoumevno.« Z zaključkom kreativnih dnevov bodo društveniki odšli na poletni oddih. Po njem pa 11. septembra KPD Planina Sele vabi na Zadnji poljub poletju s pevko Nastjo Gabor.