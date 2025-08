SAK proti ATUS Ferlach (Borovlje): Rumeni karton zaradi slovenščine

Kot poročajo na Facebook strani SAK, klub med polčasom ni želel nadaljevati igre pod takšnimi pogoji. Vodstvo SAK (Marko Wieser, Silvo Kumer) je med odmorom govorilo s sodniško trojico in zahtevalo razveljavitev rumenega kartona ter opravičilo za nezakonito ravnanje sodnikovega pomočnika. Sodnik je to zavrnil in menil, da je ravnal pravilno.