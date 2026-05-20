Rovšek zapušča SPZ, vajeti prevzema Schellander-Obid

V vlogi predsednika SPZ bo Rovšek formalno ostal do naslednjega rednega občnega zbora, ki bo predvidoma januarja 2027. Nova poslovodkinja SPZ, mag. Julija Schellander-Obid, je bila od leta 2020 do letos poslovodkinja k&k centra Šentjanž. Pri Slovenski prosvetni zvezi je vodila projekt SloGled in je pristojna za gledališko dejavnost. Schellander-Obid je bila na občnem zboru SPZ v januarju 2023 izvoljena za 1. podpredsednico Slovenske prosvetne zveze. Za njo bo poslovodstvo k&k centra Šentjanž, ki je v lasti SPZ, prevzela Darja Mischkulnig-Stojanovska. Mag. Darja Mischkulnig-Stojanovska, bakk. phil., je študirala kulturne vede in se med drugim že v času študija, v okviru zaključne naloge za 1. stopnjo bolonjskega študija ukvarjala s k&k centrom Šentjanž. Poleg red­nega dela v društvu »EqualiZ – Gemeinsam vielfältig » se je izobraževala tudi na področju projektnega menedžmenta.