Rizzijevo nagrado prejme deželni glavar Peter Kaiser

V izjavi za medije organizaciji utemeljujeta nagrado: »Od nastopa svojega mandata leta 2013 je dr. Kaiser politiko narodnih skupnosti na Koroškem postavil na nove temelje – zaznamovane z dialogom, zanesljivostjo in v prepričanju, da je slovenska narodna skupnost nepogrešljiv del identitete in kulturne raznolikosti dežele. Njegovo politično delovanje je trajno izboljšalo odnose med slovensko narodno skupnostjo in nemško govorečo večino na avstrijskem Koroškem. Poleg tega je vzpostavil močno strukturo, ki jasno opredeljuje in trajno utrjuje pravice manjšin. S svojimi dolgoletnimi, konkretnimi in dobro premišljenimi ukrepi je deželni glavar dr. Peter Kaiser razvil politiko narodnih skupnosti na Koroškem, okrepil človekove pravice ter ustvaril vzdušje spoštovanja, sodelovanja in cenjenja evropskih vrednot. Ti ukrepi potrjujejo, da dr. Kaiser razume varstvo manjšin kot temeljno demokratično nalogo, človekove pravice pa kot okvir vsake politične odločitve. Z Rizzijevo nagrado izrekamo priznanje politiku, ki je z doslednim in vključujočim delovanjem, z občutkom odgovornosti, človeškim pristopom in vizionarsko močjo odprl novo poglavje sobivanja na Koroškem. Dr. Peter Kaiser je pomembno prispeval k institucionalni krepitvi dela za narodne skupnosti ter k spoštljivemu in sodelujočemu sobivanju na Koroškem.«