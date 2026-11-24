Nato se je Ivanka preselila v Avstrijo, kamor je po vojni čez zeleno mejo pobegnil njen brat Feliks. Kot hlapec je prišel k slovenski družini Starc, p.d. Mohor v Mokrijah, kjer se je poročil z domačo hčerko Štefko in na podarjenem zemljišču sezidal hišo. V Mokrije je Ivanka prvič prišla spoznat svakinjo Štefko, ki jo res spoznala, pa ne le njo: »V Mokrijah sem spoznala svojega bodočega moža Hanzeja Sturma. Zaljubila sva se in se kmalu poročila, to je bilo leta 1963«. Hanzeju in Ivani so se rodili otroci Boris, Sonja in Robert. Najprej sta stanovala na moževi domačiji pri Sturmu, leta 1964 sta se preselila v hišo, v kateri Ivanka še danes živi. Hanzej je sprva delal kot zidar, v gozdu in pri podjetju Leitgeb v Sinči vasi, Ivanka pa je skrbela za otroke. Po nekaj letih zakona je Hanzej s svojim stricem odšel delat v Nemčijo. Sprva se je domov vračal vsakih 14 dni, »potem pa enkrat na mesec«. V Nemčiji je ostal skoraj 20 let. »Ni bilo lahko, ampak smo se navadili.«