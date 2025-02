Pripovedništvo na Koroškem: V šoli je večkrat zapela šiba

Eleonore Kühnel (83)

V prvi razred sem prišla leta 1947. Veselila sem se šole, vendar so se potem stvari tako razvile, da me je vedno spremljal občutek strahu. Naša učiteljica je bila zelo »ostra«, kazala je s prstom, mene pa je bilo tako strah, da sem bila povsem »zablokirana«. Predvsem pri računanju na pamet me je bilo vedno strah, kar mi je šolska leta zagrenilo. Rada sem imela druge otroke, čeprav me je neki šolar med odmori vedno sekiral – danes bi temu rekli »mobbing«. Moji starši so bili priseljenci in niso znali slovenščine, v šoli pa so otroci med odmori govorili le slovensko. V tistih časih smo se v šoli vsi učili oba jezika, slovensko in nemško. Učitelji so bili včasih zelo grobi in so otroke pred vsem razredom osramotili. Že kot majhna sem dojela, da so otroke s hribov drugače obravnavali, tisti so bili bolj ubogi.