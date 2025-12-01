Prav danes praznuje svoj 75. rojstni dan

Olip, rojen 1. decembra 1950 v Selah na Šajdi, je leta 1969 maturiral na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Teološki študij je med letoma 1969 in 1975 nadaljeval v Celovcu, Gradcu in Salzburgu, leta 1974 pa je bil v Celovcu posvečen v duhovnika. Svojo prvo kaplansko službo je med letoma 1975 in 1976 opravljal v Borovljah. Od leta 1976 do 1978 je bil prefekt v Marijanišču na Plešivcu.