Poso-banka želi še tesneje sodelovati s kulturniki

Dvorano so napolnili številni poslovni partnerji, stranke in drugi gostje. Zbrane sta pozdravila poslovodja POSO-banke Štefan Vavti in vodja poslovalnice Pliberk Adi Miklau. Raznolik glasbeni program je večeru dal poseben pečat. Stefan Thaler & Amigos Brasileiros so občinstvo navdušili z brazilskimi ritmi, sambo in jazzom, Bojan Cvetrežnik & Violin Island pa z virtuozno izvedbo in izjemno energijo. Kulinarični del večera ni razočaral, saj je za bogat bife poskrbela Pizzeria Etna. Kot je povedal poslovodja POSO-banke Štefan Vavti, želi banka svoje sponzorstvo vse bolj usmerjati v kulturo. »Z uveljavljenimi slovenskimi kulturnimi društvi že sodelujemo, na kulturnem področju pa želimo postati še močnejši. Zato smo pripravili POSO-fešto, na kateri se želimo enkrat na leto zahvaliti svojim strankam. To je prva, POSO-fešta pa naj bi postala tradicija.« Vavti je še povedal, da se banka trenutno pogovarja s Kulturnim domom Pliberk o možnosti, da bi postala ena od sponzorjev in podprla program kulturne ustanove.

