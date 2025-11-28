Polzer-Srienz nova vodja Urada za narodno skupnost

»Pri uradu imamo zdaj področje človekovih pravic, po novem smo pristojni tudi za osnutek in pripravo poročila o položaju slovenske narodne skupnosti – to je zdaj izrecno zapisano,« pojasnjuje Mirjam Polzer-Srienz. »Če so kakšne zadeve, ki ne ustrezajo izvajanju manjšinskih pravic, je naš urad pristojen, da jih s pristojnimi uradi, kjer ti ne delujejo ustrezno, uredi in popravi. Najbolj pomembno pa je, da je v službenem nalogu zapisano, da smo strokovna služba, ki lahko podaja strokovna stališča.«