Polzer-Srienz nova vodja Urada za narodno skupnost

Mirjam Polzer-Srienz napoveduje večjo vlogo digitalne KI-asistence na področju večjezičnosti v upravi dežele Koroške, modernizacijo Evropskega kongresa narodnih skupnosti in prenovo upravne terminologije v slovenščini.
Smernice glede slovenskega jezika v upravi so namreč stare 35 let – toliko kot urad sam. Nastal je na pobudo nekdanjega deželnega glavarja Jörga Haiderja, prvi vodja urada pa je bil Pavel Apovnik, avtor nemško-slovenskega slovarja jezika v javni upravi.
Mirjam Polzer-Srienz je ob tem dejala, da želi še naprej »krepiti dialog in zaupanje med slovensko- in nemškogovorečimi Korošci«. V Dvorani zrcal je najprej deželni glavar Peter Kaiser spregovoril o dejavnostih in zaslugah urada v njegovih treh mandatih na čelu deželne politike.
Sledil je kratek pregled dejavnosti, ki jih je Peter Karpf – v uradu zaposlen celih 35 let – v treh desetletjih in pol doživel skupaj s sodelavkami in sodelavci.
Racionalizacija javne uprave dežele Koroške ima posledice tudi za Urad za narodno skupnost, v katerem je zaposlenih šest oseb. Urad je izgubil status pododdelka, saj imajo ta status po strukturni reformi samo tiste enote koroške javne uprave, v katerih je zaposlenih vsaj deset oseb. Z reformo pa je pridobil status strokovnega področja (Sachgebiet) in postal neodvisen od navodil (weisungsfrei). Urad je zdaj del oddelka 1 Direkcije deželne uprave, ki ga vodi Dieter Platzer.
»Pri uradu imamo zdaj področje človekovih pravic, po novem smo pristojni tudi za osnutek in pripravo poročila o položaju slovenske narodne skupnosti – to je zdaj izrecno zapisano,« pojasnjuje Mirjam Polzer-Srienz. »Če so kakšne zadeve, ki ne ustrezajo izvajanju manjšinskih pravic, je naš urad pristojen, da jih s pristojnimi uradi, kjer ti ne delujejo ustrezno, uredi in popravi. Najbolj pomembno pa je, da je v službenem nalogu zapisano, da smo strokovna služba, ki lahko podaja strokovna stališča.«
V hierarhiji je poslej nad Mirjam Polzer-Srienz koroška Slovenka Christiane Ogris, vodja pododdelka Protokol, kateremu je bilo pridruženo strokovno področje urada, nato Dieter Platzer in na koncu deželni glavar. »Zdaj lahko podam strokovno stališče brez službenega naloga in ga tudi sama podpišem, potem pa ga predam v vednost navzgor v hierarhiji.«
