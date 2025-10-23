Policijsko posredovanje pri Peršmanu »v delih nezakonito in prekomerno«

Nadalje je sekcijski šef pojasnil, da je pobudo za posredovanje na lastno pest dal medtem že premeščeni vodja intervencije, takratni namestnik Urada za varstvo ustave in boj proti ekstremizmu, ki svojih predstojnikov ni obvestil o intervenciji. Okrajni glavar je bil v ozadju, vendar prav tako ni o intervenciji obvestil deželnega glavarja ali drugih nadrejenih. To je bila napaka, saj je za očitane prekrške odgovorno okrajno glavarstvo. Pred posredovanjem so policisti od vodje intervencije prejeli sezname, na katerih je bila antifa izenačena z levoekstremnimi skrajneži, pripravljenimi na nasilje. Štirje plakati naj bi predstavljali žalitev dostojanstva spominskega mesta, a gre za dovoljene izraze prepričanja; tudi palestinska zastava v Avstriji ni prepovedana. Vogl je še povedal, da je komisija priče vabila na prostovoljni osnovi, velikovški okrajni glavar Klösch pa se njihovemu vabilu ni odzval.