Policijska racija pri Peršmanovi domačiji

Odvetnik Rudi Vouk ne razume sorazmernosti policijske intervencije pri Perümanu: »Medtem ko imamo v Beljaku prireditve s stotisoči udeleženci, so tukaj močno oboroženi policisti, kar je nesprejemljivo. Za to mora odgovarjati tisti, ki je ukazal to intervencijo. Zahtevali bomo politična pojasnila, tudi od predsednika Avstrije, ki je bil večkrat prisoten tukaj. Notranji minister se bo moral zagovarjati, kako je lahko prišlo do te policijske akcije.Verjetno bo sledilo par sto postopkov proti vsakemu od udeleženih verjetno dva ali tri. Za take stvari imamo denar, za druge stvari pa očitno ne.«