Ples dvojezične TAK: maturantski večer poln glamurja

Pomembno vlogo pri pripravah in izvedbi plesa sta imela tudi razrednika Larissa Dumpelnik (5. A) in Aleksander Smolej (5. B), ki sta ob polnočnem programu razkrila nekaj zanimivosti o maturantkah in maturantih. V preddverju Casineuma je bil na voljo fotoboks, obiskovalci pa so se lahko udeležili tudi igre ugibanja, srečelova in dražbe. Maturantke in maturanti so poskrbeli še za sladki bife.