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Ples dvojezične TAK: maturantski večer poln glamurja

7.11.2026 Vrba Velden am Wörthersee Sebastjan Trampusch
V petek, 6. novembra, je v Casineumu v Vrbi potekal maturantski ples Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu. Pod geslom »VOGUE – All Eyes on Us« je na slavnostni večer vabilo 35 maturantk in maturantov. Za glasbeno vzdušje so poskrbeli skupina Mambo Kings in DJ GBK.

Skozi večer sta vodila Jaron Jabornig in Lara Smrtnik. Maturantke in maturanti so polonezo pripravili s pomočjo plesnega studia Kunauer iz Pliberka. Zbrane je pozdravil ravnatelj Dvojezične zvezne trgovske akademije Hanzi Pogelschek. Med častnimi gosti so bili generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant Slobodjanac, zvezni svetnik Manfred Mertel, Zdravko Inzko, Sabine Sandrieser, član uprave Kärntner Sparkasse Michael Koren in Karel Smolle. Nekaj besed sta zbranim namenila tudi generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac in zvezni svetnik Manfred Mertel.

Pomembno vlogo pri pripravah in izvedbi plesa sta imela tudi razrednika Larissa Dumpelnik (5. A) in Aleksander Smolej (5. B), ki sta ob polnočnem programu razkrila nekaj zanimivosti o maturantkah in maturantih. V preddverju Casineuma je bil na voljo fotoboks, obiskovalci pa so se lahko udeležili tudi igre ugibanja, srečelova in dražbe. Maturantke in maturanti so poskrbeli še za sladki bife.

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