Pedro Opeka je na Madagaskar prvič odšel leta 1970, drugič pa leta 1976. Od takrat tam deluje neprekinjeno. Na obrobju glavnega mesta Antananariva je srečal ljudi, ki so živeli v nečloveških razmerah na smetišču. Da bi pomagal najrevnejšim, je leta 1990 ustanovil združenje Akamasoa, kar v malgaščini pomeni »dobri prijatelji«. V Akamasoi in njenih vaseh danes živi približno 30.000 ljudi. Med njimi je 20.000 otrok in mladostnikov, ki obiskujejo različne izobraževalne ustanove – od 17 osnovnih šol do gimnazij in celo univerze. Prispevke za gradnjo hiš zbirajo na računu pri Posojilnici Bank, IBAN: AT10 3910 0000 0005 6747, BIC: VSGKAT2K