Partizanski film v celovškem mestnem gledališču

Film je prva celovečerna igrana upodobitev protinacističnega odpora koroških Slovenk in Slovencev. Zgodba se začne leta 1938, ko mlado kmečko dekle Mila z grozo opazuje nasilno prepoved slovenskega jezika v šolah in brutalne izgone slovenskih sosedov. Čeprav njen oče sprva verjame, da bo družino obvarovalo prilagajanje, nacistično nasilje ne prizanaša nikomur. Leta 1942 se Mila in njen brat Hanzi, ki se po ranitvi na fronti ne želi vrniti v nacistično vojsko, pridružita koroškim partizanom. Pri komaj dvajsetih letih Mila v odporniškem gibanju prevzame poveljstvo in z njim težko breme odločanja o življenju in smrti.
Osvoboditev Avstrije leta 1945 Mili ne prinese miru. Po vrnitvi domov se preživeli člani družine znajdejo v povojni resničnosti, kjer se zatiranje in izobčenje slovenske narodne skupnosti nadaljujeta. Mila je znova postavljena pred težko življenjsko odločitev: ali se bo prilagodila sistemu ali pa bo ostala zvesta svojim idealom ter boju za lastni jezik in samoodločanje.
Režiserka se v filmu dotika tudi zgodovine svoje družine ter odpira vprašanja svobode, jezika, dostojanstva in samoodločanja. Film je bil posnet na avtentičnih prizoriščih na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji, pri njegovem nastajanju so sodelovali tudi igralci iz domačih društev.
Mila / Marija je svetovno premiero doživela na festivalu v Švici, kjer je prejela nagrado občinstva. Predstavili so jo tudi na festivalih na Dunaju, v Ljubljani in Grčiji, v začetku decembra pa bo doživela koroško premiero na festivalu K3 v Beljaku. Po projekciji v Celovcu bo sledil pogovor z režiserko in ustvarjalci filma.
S filmom Mila / Marija sem želela posneti prvi celovečerec, ki se posveča zgodovini slovenske narodne skupnosti in odporu koroških partizanov proti nacizmu. Gre za osebno pomemben projekt, saj je ta zgodba del moje družinske zgodovine. Želim ustvarjati filme z jasno držo, ki zastavljajo pomembna vprašanja ter so hkrati čustveno močni, formalno dosledni in pogumni. Adrian Mračnikar, režiserka
Gledališče bo odprto od 18. ure, vstop v dvorano pa bo mogoč od 18.30. Vstopnina znaša 18 evrov za odrasle ter 15 evrov za mladino, šolarje in študente.Vstopnice so na voljo v predprodaji pri Krščanski kulturni zvezi (KKZ), v slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri zastopnikih krajevnih društev. Po njih bo mogoče poseči tudi na večerni blagajni.
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