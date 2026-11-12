Partizanski film v celovškem mestnem gledališču

Film je prva celovečerna igrana upodobitev protinacističnega odpora koroških Slovenk in Slovencev. Zgodba se začne leta 1938, ko mlado kmečko dekle Mila z grozo opazuje nasilno prepoved slovenskega jezika v šolah in brutalne izgone slovenskih sosedov. Čeprav njen oče sprva verjame, da bo družino obvarovalo prilagajanje, nacistično nasilje ne prizanaša nikomur. Leta 1942 se Mila in njen brat Hanzi, ki se po ranitvi na fronti ne želi vrniti v nacistično vojsko, pridružita koroškim partizanom. Pri komaj dvajsetih letih Mila v odporniškem gibanju prevzame poveljstvo in z njim težko breme odločanja o življenju in smrti.