Opomin Smrtniku zaradi treh slovenskih fraz

Predstavnik poslanske skupine Team Kärnten Gerhard Klocker je Staudacherja pozval, naj škandalozni opomin in poziv k redu umakne, vendar ta pozivu ni sledil. V Team Kärnten opozarjajo, da gre za žalostno zlorabo poslovnika za hujskaške namene proti narodni skupnosti ter za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na Koroškem. Takšni postopki po njihovem mnenju škodujejo sožitju v deželi in postavljajo pod vprašaj spoštovanje jezikovne in kulturne raznolikosti v koroškem deželnem zboru. Za komentar smo prosili 2. predsednika deželnega zbora Christopha Staudacherja, njegov odziv še čakamo in ga bomo naknadno objavili.