Opomin Smrtniku zaradi treh slovenskih fraz

Kot je tiskovnem sporočilu zapisala poslanska skupina Team Kärnten – Lista Köfer, je drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher (FPÖ) poslancu Francu Jožefu Smrtniku (Team Kärnten – Lista Köfer) izrekel opomin in poziv k redu (Ordnungsruf) zgolj zaradi uporabe treh besednih zvez v slovenščini.
Smrtnik je v šestminutnem govoru poleg nemščine uporabil tudi izraze Weidmannsheil – lovski blagor, Danke – hvala ter Jägerchor Bad Eisenkappel – Lovski zbor Železna Kapla. Po oceni Teama Kärnten gre za »škandal brez primere, saj je bil poslanec kaznovan zaradi zelo omejene in simbolne rabe svojega maternega jezika v deželnem zboru.« Nad razlago poslovnika s strani Staudacherja se je v razpravi začudil celo prvi predsednik deželnega zbora Andreas Scherwitzl (SPÖ).
Predstavnik poslanske skupine Team Kärnten Gerhard Klocker je Staudacherja pozval, naj škandalozni opomin in poziv k redu umakne, vendar ta pozivu ni sledil. V Team Kärnten opozarjajo, da gre za žalostno zlorabo poslovnika za hujskaške namene proti narodni skupnosti ter za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na Koroškem. Takšni postopki po njihovem mnenju škodujejo sožitju v deželi in postavljajo pod vprašaj spoštovanje jezikovne in kulturne raznolikosti v koroškem deželnem zboru. Za komentar smo prosili 2. predsednika deželnega zbora Christopha Staudacherja, njegov odziv še čakamo in ga bomo naknadno objavili.
