Odločitev disciplinske komisije proti SAK: Rumeni karton ostaja

»Po prekršku sem enemu od igralcev Borovelj rekel, naj ne dela zgage. V tistem trenutku se je obrnil stranski sodnik in mi v nemščini dejal, naj ne žalim igralca nasprotne ekipe in naj ne govorim v tem jeziku – naj govorim nemško, 'Sprich Deutsch',« pripoveduje Smrečnik, ki si ni dovolil prepovedati uporabe slovenščine. Kot pravi, mu je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton.
SAK je pri Koroški nogometni zvezi (Kärntner Fußballverband – KFV) vložil zahtevo za razveljavitev kazni. Protest so obravnavali v sredo, 6. avgusta, na seji disciplinske komisije. Zahtevo so zavrnili z obrazložitvijo: »Ni razloga za korekturo, saj je bil rumeni karton izrečen zaradi nešportnega vedenja med igro (glasni verbalni napad trenerja vratarjev na igralca nasprotne ekipe), ne zaradi uporabe slovenskega jezika.«
Predsednik SAK, Marko Wieser, odločitve ne more razumeti: »Naš trener vratarjev Janko Smrečnik ni nikogar napadel, šlo je le za glasno diskusijo na igrišču, brez žaljivk. Prepričani smo, da je bil karton izrečen zgolj zato, ker je govoril slovensko.« Dodaja: »S to odločbo si je KFV postavil spomenik – kot da ima nekaj proti slovenščini. To ni samo napaka sodnika, temveč celotne koroške nogometne zveze.«
Pri SAK verjetno ne bodo nadaljevali postopka na višji instanci. »Naj nad Koroško za vedno žari rumeni karton za uporabo slovenskega jezika – kot viden spomenik krivici, ki se še vedno godi koroškim Slovencem,« piše SAK na Facebooku.
