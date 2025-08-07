Odločitev disciplinske komisije proti SAK: Rumeni karton ostaja

»Po prekršku sem enemu od igralcev Borovelj rekel, naj ne dela zgage. V tistem trenutku se je obrnil stranski sodnik in mi v nemščini dejal, naj ne žalim igralca nasprotne ekipe in naj ne govorim v tem jeziku – naj govorim nemško, 'Sprich Deutsch',« pripoveduje Smrečnik, ki si ni dovolil prepovedati uporabe slovenščine. Kot pravi, mu je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton.