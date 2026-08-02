»Oče je glasbenik, jaz sem v roke vzel tehniko«

Juliana Verdela srečam na glavnem prizorišču beljaškega žegnanja na ploščadi pred rotovžem v Beljaku. Tam so v ponedeljek pod geslom »Srečno, Koroška – Servus, Slowenien« nastopili loški tamburaši in zvečer Alpski kvintet. Za to, da se glasbo v živžavu Beljaškega žegnanja z do 500.000 obiskovalci ne presliši, skrbi tudi tonski tehnik Julian Verdel, ki je na licu mesta skoraj vsak dan. »Na Beljaškem žegnanju je največji izziv točno določilo, da glasba v prvi vrsti pred odrom ne sme biti glasnejša od 93 decibelov,« pripoveduje Verdel, ki že deset let živi in dela v Gradcu in na tamkajšnji univerzi TU v mastru študira tonsko tehniko. »Če tukaj v Beljaku prekoračimo limit glasnosti, grozijo kazni. Pravila so vpeljali zaradi bližnjih stanovalcev, pri tem ne gre za zaščito poslušalcev glasbe. Pretiravali so, sploh v zadnjih vrstah je govorjenje že glasnejše od glasbe, to je škoda,« je kritičen Verdel. Na Beljaškem žegnanju Julian Verdel sodeluje s podjetjem, ki skrbi za ozvočenje vseh odrov na žegnanju, skrbeli so tudi za prenos maše. Sin Romana in Brigitte Verdel, rojene Malle, je obiskoval Slovensko gimnazijo, na področju elektrotehnike maturiral na višji tehniški šoli Mössingerstraße. Nato je šel v Gradec študirat elektrotehniko in tonsko inženirstvo. Poleg tehnike, računanja in fizike se tudi veliko ukvarja z glasbo in inštrumenti.
»Za prihodnost me mikajo večji festivali, kot je Nova Rock. Biti za mešalno mizo na takšnem festivalu je zame veselje. Ko občinstvo zaživi z glasbo, je to poseben emocionalen trenutek.« Julian Verdel
Julian je pred leti skrbel za ozvočenje Tria Drava in Rožanskih muzikantov, v skupinah, kjer sodeluje tudi njegov oče. »Tako sem zdrsnil v stroko tonske tehnike,« pove Julian. Zdaj dela profesionalno, ima lastno podjetje in prostor za tehniko v Gradcu. Dela vsaj 150 dni v letu in skrbi za ozvočenje na velikih in malih odrih. Tonski tehnik ne postavi le zvočnikov, mikrofonov in na mešalni mizi pritiska na potrebne gumbe. Julian Verdel pripoveduje, da za ozvočenje večjih odrov pred prireditvijo nariše načrt na računalniku, izračunati je treba, kako in v katerem kotu bo postavil zvočnike. Kot tonski tehnik se moraš tudi ukvarjati z glasbo. Pred koncerti posluša glasbo skupin in se pogovarja z glasbeniki. »Ti pričakujejo, da glasba na odru zveni tako kot na posnetku.« Dela Julianu ne zmanjka: »Aktivne reklame ne delam in je ne potrebujem, stranke se same javljajo pri meni.« Sam je v glasbeni šoli igral kitaro in klavir, na univerzi je nadaljeval s klavirjem, danes še v prostem času rad seže po kitari. Zakaj je postal tehnik in ne glasbenik? »Bil sem že ves čas tehnik-freak, oče je glasbenik in jaz sem v roke vzel tehniko, to mi je bilo všeč.« Medtem ima že sam precej tehnike, mikrofone, mešalno mizo in drugo. Kot tonski tehnik je na poti po vsej Avstriji in tudi v inozemstvu, lani je 20 dni spremljal Metal-bend iz Celovca na turneji po Evropi. Spremlja pa tudi bende po gasilskih in drugih veselicah. Že več let Julian skrbi za dober ton na koncertu v spomin Mirku Laußeggerju »Petje pod lipo« pri Podnarju v Podnu. Medtem se je specializiral tudi na področju zborovskega petja. »Tudi več televizijskih postaj je bilo že tam in lepo je, če svoje delo slišiš tudi na televiziji.«
Tonski tehniki imajo poleti sezono, čeprav je dovolj dela tudi pozimi, ko Julian na primer spremlja bende ob maturantskih plesih. Fiksnega delovnika ni, precej dela opravi ob vikendih, ponoči, težko je načrtovati leto. Nekaj dni fiksnega dopusta si privošči, ki ga preživi s partnerko Kiro, ki študira kemijo in dela v gastronomiji. Če je čas, se Julian rad ukvarja z lesom, zanimanje za to je podedoval od starega očeta, ki je bil mizar. Sam si želi ustvariti lesene škatle za svojo tehniko. V prihodnosti bi rad ponujal seminarje za ozvočitveno tehniko. »Veliko napak se zgodi, ker se stvari opravijo na hitro in površno, v ozadju pa je precej fizike, ki jo moraš razumeti.« Julianu ob delu pride prav tudi slovenščina, sploh če sodeluje s kolegi iz Slovenije.
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