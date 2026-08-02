»Oče je glasbenik, jaz sem v roke vzel tehniko«

Julian je pred leti skrbel za ozvočenje Tria Drava in Rožanskih muzikantov, v skupinah, kjer sodeluje tudi njegov oče. »Tako sem zdrsnil v stroko tonske tehnike,« pove Julian. Zdaj dela profesionalno, ima lastno podjetje in prostor za tehniko v Gradcu. Dela vsaj 150 dni v letu in skrbi za ozvočenje na velikih in malih odrih. Tonski tehnik ne postavi le zvočnikov, mikrofonov in na mešalni mizi pritiska na potrebne gumbe. Julian Verdel pripoveduje, da za ozvočenje večjih odrov pred prireditvijo nariše načrt na računalniku, izračunati je treba, kako in v katerem kotu bo postavil zvočnike. Kot tonski tehnik se moraš tudi ukvarjati z glasbo. Pred koncerti posluša glasbo skupin in se pogovarja z glasbeniki. »Ti pričakujejo, da glasba na odru zveni tako kot na posnetku.« Dela Julianu ne zmanjka: »Aktivne reklame ne delam in je ne potrebujem, stranke se same javljajo pri meni.« Sam je v glasbeni šoli igral kitaro in klavir, na univerzi je nadaljeval s klavirjem, danes še v prostem času rad seže po kitari. Zakaj je postal tehnik in ne glasbenik? »Bil sem že ves čas tehnik-freak, oče je glasbenik in jaz sem v roke vzel tehniko, to mi je bilo všeč.« Medtem ima že sam precej tehnike, mikrofone, mešalno mizo in drugo. Kot tonski tehnik je na poti po vsej Avstriji in tudi v inozemstvu, lani je 20 dni spremljal Metal-bend iz Celovca na turneji po Evropi. Spremlja pa tudi bende po gasilskih in drugih veselicah. Že več let Julian skrbi za dober ton na koncertu v spomin Mirku Laußeggerju »Petje pod lipo« pri Podnarju v Podnu. Medtem se je specializiral tudi na področju zborovskega petja. »Tudi več televizijskih postaj je bilo že tam in lepo je, če svoje delo slišiš tudi na televiziji.«