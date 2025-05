Obvezno služenje vojaškega roka oz. civilne službe tudi za ženske: Ženske obvezno k vojakom?

Jokej Logar (64)

Čirkovče Schilterndorf

Mislim, da uvedba obveznega vojaškega roka za ženske, ki imajo družino, ne bi bila primerna, ker s tem, da skrbijo za družino, že naredijo veliko za družbo. Za tiste, ki nimajo otrok, pa bi to bila opcija. Menim pa, da je danes že precej takih deklet in žensk, ki bi to naredile prostovoljno.