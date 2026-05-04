Občinske volitve 2027: Sadovnik bo kandidat za župana EL

4.5.2026 Globasnica Globasnitz Damijan Smrečnik
Enotna lista (EL) Globasnitz/Globasnica je na svoji zadnji seji frakcije soglasno izbrala župana Bernarda Sadovnika za glavnega kandidata EL in kandidata za župana pri občinskih volitvah februarja 2027.
Sadovnik soglasno nominiran; župan Globasnice je od leta 2015

Sadovnik ima dolgoletne izkušnje v komunalni politiki: že 35 let je član občinskega sveta, od leta 2015 je župan občine Globasnica.

Kot je EL Globasnica zapisala v objavi za medije, je »odločilni razlog za Sadovnikovo ponovno kandidaturo predvsem trenutno potekajoči protipoplavni projekt, ki ga želi uspešno zaključiti. Poleg tega ostaja osrednja skrb trajno izboljševanje kakovosti življenja vseh občank in občanov.«

»Mi župani smo služabniki občank in občanov in smo hvaležni, da lahko pomagamo in podpiramo naše občanke in občane,« poudarja Sadovnik.

Posebej ga veseli izjemno delo društev v občini, bogata zgodovinska in kulturna dediščina ter živa dvojezičnost, ki Globasnico postavlja v središče čezmejne regije. V tem okviru vidi Sadovnik velik potencial za nadaljnje povečanje dodane vrednosti za občino in njen trajnostni razvoj.

