Nove vsebine na slovenskem sporedu ORF

V novem Koroškem kvizu pod geslom »če veš, dobiš, če zgrešiš – letiš, a vseeno se učiš!« tekmovalce čakajo vprašanja z najrazličnejših področij, težiščno o Koroški oz. dvojezični Koroški. Za pravilni odgovor vas čaka dobropis ali darilni bon kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 €. Svoje znanje boste lahko nagradili ob ponedeljkih in petkih ob 7.20.
Z novim šolskim letom bodo radijski spored popestrili z jezikovnim kotičkom pod geslom »Čas za lepo slovenščino« v sodelovanju z radijem Ognjišče. Gre za jezikovni priročnik Franceta Vrbinca – vseživljenskega skrbnika za lepo slovenščino. Jezikovni kotiček bo na sporedu vsak dan med tednom ob 15.20.
Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza bosta ob ponedeljkih ob 7.40 približali pester in živahen koroški kulturni utrip: pregled in predstavitev zanimivih kulturnih dogodkov na Koroškem. A.MAK
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