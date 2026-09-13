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Nogometno tekmovanje slovenskih zamejcev

13.9.2026 Globasnica Globasnitz Daniel Gallob
Kaj se zgodi, ko vsaka zamejska regija pošlje ekipo na mednarodno tekmovanje ljubiteljev nogometa in druženja? Pod geslom »Dobrodošli pri nas« se je odvijalo prav takšno tekmovanje
Reprezentanti koroških Slovencev so postali drugi

V soboto, 5. septembra, so na športnem igrišču v Globasnici imeli čezmejno tekmovanje »Dobrodošli pri nas«, ki je združilo štiri ekipe Slovencev iz Koroške, Italije, Madžarske in Hrvaške. Ekipe so sestavljali predani ljubitelji nogometa vseh starostnih skupin. Navzoči so bili tudi predstavniki političnih, kulturnih in športnih organizcij.

Slovenci iz Italije so osvojili prvo mesto.

Po napetih in borbenih tekmah so si prvo mesto pribrcali Slovenci iz Italije. Srebrno kolajno je osvojila ekipa koroških Slovencev, bronasta pa je šla v roke Slovencem z Madžarske. Dogodek pa se še ni zaključil, saj je bilo v duhu tekmovanja skupno druženje vselej na prvem mestu. Skupaj so se odpravili še na pliberški jormak in obiskali Svavejo uto, kjer so se ob zvokih slovenske narodnozabavne glasbe veselili vse do poznih ur.

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