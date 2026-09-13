Nogometno tekmovanje slovenskih zamejcev

Po napetih in borbenih tekmah so si prvo mesto pribrcali Slovenci iz Italije. Srebrno kolajno je osvojila ekipa koroških Slovencev, bronasta pa je šla v roke Slovencem z Madžarske. Dogodek pa se še ni zaključil, saj je bilo v duhu tekmovanja skupno druženje vselej na prvem mestu. Skupaj so se odpravili še na pliberški jormak in obiskali Svavejo uto, kjer so se ob zvokih slovenske narodnozabavne glasbe veselili vse do poznih ur.

