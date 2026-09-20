Nogavice generalne konzulke za šefa Zadruge

To prijaznost so minulo soboto doživeli gostje kmečke tržnice na vrtu celovškega generalnega konzulata. Prireditev je Balant Slobodjanac organizirala z Michaelom Schwerdtom, ki je od marca 2026 poslovodja Zadruge. »Pomembno je, da kupujemo lokalno in da pokažemo, da je treba ceniti lokalne pridelovalce in ves ta trud,« je generalna konzulka pozdravila goste iz Slovenije in Avstrije. »Dolžnost in velika čast za Zadrugo je, da kmetje v naših trgovinah prodajajo svoje izdelke, s tem pa Zadruga doprinese tudi svoj delež k ohranjanju malih kmetij na podeželju,« je povedal Schwerdt. Ta je generalni konzulki letos maja med ogledom Zadruge podaril klopčič volne, da bi spletla nogavice za moža. Nogavice je spletla in jih na tržnici podarila Michaelu Schwerdtu. »Tega nikdar ne bom pozabil. V maju si mi ogrela srce, pozimi mi boš pa noge,« se je Schwerdt generalni konzulki zahvalil za prijateljstvo in sodelovanje. Na tržnici je zapel Moški pevski zbor Foltej Hartman iz Pliberka.

