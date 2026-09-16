Nesreča v Strpni vasi: 20-letna žrtev je že ležala na cesti

Kot poroča ORF Kärnten, je voznik ob zaslišanju konec avgusta povedal, da je 20-letnik že negibno ležal sredi ceste. To njegovo izjavo zdaj potrjuje tudi izvedensko mnenje s področja analize prometnih nesreč. Po ugotovitvah izvedenca je voznik z vozilom zapeljal čez 20-letnika, ki je ležal na vozišču.
Še vedno pa ni jasno, ali je bil 20-letnik takrat že mrtev ali je umrl zaradi posledic povoženja. To bo pokazalo sodnomedicinsko izvedensko mnenje, ki naj bi bilo pripravljeno v nekaj tednih. Ugotoviti mora, ali je povoženje povzročilo poškodbe, zaradi katerih je mladenič umrl.
Po dosedanjih ugotovitvah je izključeno, da bi bilo v nesrečo vpleteno še eno vozilo.
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