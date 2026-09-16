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Nesreča v Strpni vasi: 20-letna žrtev je že ležala na cesti

16.9.2026 Strpna vas Traundorf Novice
V začetku avgusta je v Strpni vasi v občini Globasnica v prometni nesreči umrl 20-letni pešec. Voznik gasilskega vozila, ki je po nesreči pobegnil, je bil dva tedna pozneje izsleden.
Kraj nesreče v Strpni vasi v občini Globasnica

Kot poroča ORF Kärnten, je voznik ob zaslišanju konec avgusta povedal, da je 20-letnik že negibno ležal sredi ceste. To njegovo izjavo zdaj potrjuje tudi izvedensko mnenje s področja analize prometnih nesreč. Po ugotovitvah izvedenca je voznik z vozilom zapeljal čez 20-letnika, ki je ležal na vozišču.

Še vedno pa ni jasno, ali je bil 20-letnik takrat že mrtev ali je umrl zaradi posledic povoženja. To bo pokazalo sodnomedicinsko izvedensko mnenje, ki naj bi bilo pripravljeno v nekaj tednih. Ugotoviti mora, ali je povoženje povzročilo poškodbe, zaradi katerih je mladenič umrl.

Po dosedanjih ugotovitvah je izključeno, da bi bilo v nesrečo vpleteno še eno vozilo.

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