Nedelja že sto let spremlja koroške Slovence

Leto 1926 je bilo za medijski svet prelomno – tako v velikem kot v majhnem koroškem svetu. John Logie Baird je v Londonu predstavil prvi televizor na svetu, medij, ki je spremenil svet. Istega leta se je na Koroškem, ki je bilo zaradi plebiscita ločeno od matičnega naroda, na Zilji v Borljah (Förolach), začela zgodba slovenskega cerkvenega lista Nedelja. V žup­nišču v Borljah, kjer danes na pokopališču ni več zaznati sledi slovenščine, jo je ustanovilo šest duhovnikov: Ivan Lučovnik, prvi urednik, Tomaž Ulbing, Valentin Limpel, Valentin Podgorc, Anton Benetek, Štefan Singer in Franc Uranšek. Ob prvi številki Nedelje, ki je marca 1926 izšla kot mesečnik in bila prej majhna knjižica kot časopis, so zapisali: »Že dalj časa čutimo na Koroškem potrebo po svojem izključno verskem listu v slovenskem jeziku. Pričujoča prva številka Nedelje je poizkus tem željam in potrebam ustreči. Sprejem in odmev, ki ga bo list med ljudstvom našel, mu bode kazal nadaljnjo pot.« Mesečnik je izhajal do leta 1941 in so ga zatem nacionalsocialisti prepovedali, kot tudi izhajanje časopisa »Koroški Slovenec«, predhodnika Novic, ki je izhajal med leti 1921 in 1941. Po vojni je Nedelja začela izhajati tedensko kot uradni cerkveni list krške škofije.