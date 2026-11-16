»Prišel sem v Frankfurt, da bi treniral in tekmoval z U19 ter tudi treniral s člansko ekipo Kickers Offenbach. Hitro sem spoznal, da se je športno okolje po poskusnem treningu spremenilo. Prvotnega trenerja ni bilo več, novi trener U19 pa je trdil, da nihče ne more pričakovati, da bo treniral s prvo ekipo. Predsednik društva mi je povedal, da prvotni trener, ki me je hotel imeti, ne bo več prišel in da on nič ne ve o tem, da bi treniral s člansko ekipo. Tudi obljubljenega stanovanja nisem dobil. Slišal sem vedno samo, da naj počakam še par dni. Med bivanjem v Nemčiji sem torej spal v hotelu. Ni ravno enostavno za psiho, ko se pričakovanja ne uresničijo. Pa še: zelo sem povezan z družino in sem bil naenkrat čisto sam v velemestu Frankfurt. Doraščal sem namreč z dvema sestrama in štirimi brati. Dnevno sem odšel na trening in se samo vrnil v hotel. Bilo je težje, kot sem si mislil,« pripoveduje Miran Smrtnik. Odpravili so se tudi na kamp, kjer je moral dodatno spoznati, da klubu manjka organizacije. Na primer, soigralec je moral voziti avtobus do lokacije kampa, saj niso imeli šoferja. Po 14 dneh ga je prišel iskat oče in sta se vrnila na Koroško. Takrat še ni podpisal pogodbe in je tudi pozneje ni. Težava je bila še v tem, da se je vrnil, ko se je na Koroškem ravno zaprlo prestopno okno in je ostal brez kluba.
»Z desetimi leti sem vedel, da hočem doseči v nogometu več in se temu športu posvetiti. V naraščaju Železne Kaple sem si na Koroškem lahko ustvaril ime in sem tudi na prijateljski tekmi pri 13 letih debitiral za člansko ekipo Kapelčanov. Preko poskusnega treninga sem bil sprejet v akademijo Austrie Celovec, kjer sem odigral več tekem v zvezni avstrijski ligi naraščaja. Ko pa je U16 tekmovala samo še v drugi zvezni ligi, sem se odločil, da prestopim v WAC. Letos poleti pa sem se odločil, da poskusim srečo v Nemčiji,« pravi Smrtnik.
Kot omenjeno, je Smrtnik trenutno brez kluba, a se skuša sam držati v formi, saj je v pogovorih z nogometnim društvom iz regionalne lige. »Po eni strani sem vesel, da se mi je to vse zgodilo, nekako sem skozi to izkušnjo dobil še več motivacije in discipline, ki je prej nisem imel. Treniram dvakrat na dan na nogometnem igrišču in v fitnesu z bratom Tonijem, ki je športni znanstvenik. Naučil sem se, da v nogometu obstajajo dejavniki, na katere ne moreš vplivati, kot so poškodbe ali odločitve trenerja. Rekel bi, da je mentalna moč 50 % nogometne igre. Zaradi tega se ne smeš osredotočati na zadeve, na katere nimaš vpliva, ampak moraš gledati na to, da vztrajno treniraš in da si popolnoma predan cilju, saj bo priložnost prišla. Rad bi se zahvalil svoji družini, še posebej Toniju in mami, saj so mi vsi vedno stali ob strani,« zaključuje Smrtnik.
Iz rubrike Šport preberite tudi