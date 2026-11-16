»Prišel sem v Frankfurt, da bi treniral in tekmoval z U19 ter tudi treniral s člansko ekipo Kickers Offenbach. Hitro sem spoznal, da se je športno okolje po poskusnem treningu spremenilo. Prvotnega trenerja ni bilo več, novi trener U19 pa je trdil, da nihče ne more pričakovati, da bo treniral s prvo ekipo. Predsednik društva mi je povedal, da prvotni trener, ki me je hotel imeti, ne bo več prišel in da on nič ne ve o tem, da bi treniral s člansko ekipo. Tudi obljubljenega stanovanja nisem dobil. Slišal sem vedno samo, da naj počakam še par dni. Med bivanjem v Nemčiji sem torej spal v hotelu. Ni ravno enostavno za psiho, ko se pričakovanja ne uresničijo. Pa še: zelo sem povezan z družino in sem bil naenkrat čisto sam v velemestu Frankfurt. Doraščal sem namreč z dvema sestrama in štirimi brati. Dnevno sem odšel na trening in se samo vrnil v hotel. Bilo je težje, kot sem si mislil,« pripoveduje Miran Smrtnik. Odpravili so se tudi na kamp, kjer je moral dodatno spoznati, da klubu manjka organizacije. Na primer, soigralec je moral voziti avtobus do lokacije kampa, saj niso imeli šoferja. Po 14 dneh ga je prišel iskat oče in sta se vrnila na Koroško. Takrat še ni podpisal pogodbe in je tudi pozneje ni. Težava je bila še v tem, da se je vrnil, ko se je na Koroškem ravno zaprlo prestopno okno in je ostal brez kluba.