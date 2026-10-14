Na Njivi zemljanov je zrasla še hiška

Jeseni leta 2021 je društvo Njiva zemljanov na obcestnem polju uredilo 2000 kvadratnih metrov učne njive. 2000 kvadratnih metrov je namreč količina obdelovalne zemlje za enega zemljana. Do te številke pridemo z deljenjem površine zemlje s številom ljudi na svetu. Avtor ideje, agrarni ekonom Benedikt Härling iz Berlina, je želel z Njivo zemljanov pokazati, na kakšne omejitve naletimo, če želimo na tej površini pridelati čisto vse, kar posameznik v enem letu potrebuje za hrano, obleko in prevoz.
Na prazniku žetve ob 5. jubileju Njive zemljanov so najprej zapeli otroci Evropske ljudske šole v Šmihelu, in sicer novo dvojezično himno. Njeno besedilo pripoveduje o slogi, v kateri je moč, o veselju ob učenju v praksi, a tudi o tem, kakšen zaklad imamo v rastlinah in živalih. Kot je v svojem nagovoru poudarila predsednica Sandra Niederl, so se v »petih letih marsikaj naučili, recimo shajati z omejitvami naravnih danosti in omejenim številom ljudi, pripravljenimi delati na naši njivi«. »A tudi to, da lahko gre kaj tudi narobe, mi pa se moramo iz tega kaj naučiti, saj je Njiva zemljanov kraj za eksperimentiranje.« Sandra Niederl se je za prehojeno pot zahvalila prvi predsednici Elke Obertautsch in Charlieju Breitfußu, njenemu nasledniku.
Kot je poudaril društvenik in ravnatelj LŠ Šmihel Danilo Katz, se je ideja o Njivi zemljanov »rodila na naši šoli«. Njivo je označil kot učilnico v naravi za otroke iz vrtca in šol. »Otroci so naša bodočnost in če se bodo naučili pravilno ravnati z našo zemljo, pravilno ravnati s hrano, bo tudi naša bodočnost zagotovljena.« Da pa imajo otroci kaj videti na Njivi zemljanov, je »rezultat idealizma in dela, ki ga v prostem času na njivi opravijo Martin Jernej z ženo Milico, pa tudi šolski hišnik Thomas Hobel«.
To zemljišče pripada fari, ko me je Martin Jernej vprašal, če bi to lahko dali v najem temu društvu, sem bil takoj za to. Tako sem bil indirektno vključen v nastanek Njive zemljanov. Vedno se veselim, ko se peljem mimo in vidim otroke, ki spoznavajo naravo in delo na polju.
Društvu Njiva zemljanov sem se pridružila na začetku pred petimi leti, zdaj sem dve leti predsednica. Zabavno je delo s številnimi otroki, ki se na Njivi zemljanov učijo, kako ravnati z zemljo, kako se prideluje zelenjava ali kako se kasneje obdeluje. Po poklicu sem arhitektka, po mojih načrtih so društveniki poleti postavili hiško iz lesa, stisnjene slame in gline. Poleg hiške je novo sodelovanje s Pedagoško visoko šolo, bodoče učiteljice so tudi avtorice himne Njive zemljanov, ki so jo zapeli naši otroci. Želela bi več ljudi, ki so pripravljeni pomagati pri delu na Njivi zemljanov.
Od letos imamo na njivi deset kur, ki nam jih je podaril sosed. Zdaj lahko gnojimo s kurjim gnojem, nekaj malega koruze za njihovo hrano smo tudi pridelali, tako da krožno gospodarimo. S sušo nimamo večjih težav, saj od Katarine teče voda pod našim poljem. Za gobe je bilo pa presuho, čeprav je naš bivši predsednik Charlie Breitfuß z gobami cepljene hlode opremil s sistemom za solarno namakanje. Če bi moral preživeti s tem, kar tukaj pridelamo v enem letu, bi preživel, a bi gotovo precej shujšal. Trenutno je v zemlji še krompir, ki ga bo kmalu s traktorjem »flekejem« izoral tast. Prav tako še nismo pobrali stročjega fižola in paprike, to bomo pobrali skupaj z otroki LŠ Šmihel, na šoli bosta moja žena Milica in predsednica Sandra otrokom pokazali, kako se zelenjavo skuha in vloži za zimo. Poleti sem vodil gradnjo nove hiške. Kako se gradi z balami stisnjene slame, nam je pokazal mojster iz Celovca, pa tudi Thomas Hobel je velikokrat priskočil na pomoč. Najprej smo v ogrodje zabili veje, ki skupaj držijo bale, potem smo pa vse skupaj premazali z glino. Je pa vsaka stran hiške, ki smo ji nato dodali še teraso, malce drugačna. V društvu nas zdaj ni več tako veliko, kakih deset oseb vsega skupaj, kar se pozna pri delu na njivi. Vsakemu rečem, ´Pridi malo pomagat´, a jih je težko motivirati.
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