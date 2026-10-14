Na Njivi zemljanov je zrasla še hiška

Martin Jernej (42), podpredsednik društva Njiva zemljanov

Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg

Od letos imamo na njivi deset kur, ki nam jih je podaril sosed. Zdaj lahko gnojimo s kurjim gnojem, nekaj malega koruze za njihovo hrano smo tudi pridelali, tako da krožno gospodarimo. S sušo nimamo večjih težav, saj od Katarine teče voda pod našim poljem. Za gobe je bilo pa presuho, čeprav je naš bivši predsednik Charlie Breitfuß z gobami cepljene hlode opremil s sistemom za solarno namakanje. Če bi moral preživeti s tem, kar tukaj pridelamo v enem letu, bi preživel, a bi gotovo precej shujšal. Trenutno je v zemlji še krompir, ki ga bo kmalu s traktorjem »flekejem« izoral tast. Prav tako še nismo pobrali stročjega fižola in paprike, to bomo pobrali skupaj z otroki LŠ Šmihel, na šoli bosta moja žena Milica in predsednica Sandra otrokom pokazali, kako se zelenjavo skuha in vloži za zimo. Poleti sem vodil gradnjo nove hiške. Kako se gradi z balami stisnjene slame, nam je pokazal mojster iz Celovca, pa tudi Thomas Hobel je velikokrat priskočil na pomoč. Najprej smo v ogrodje zabili veje, ki skupaj držijo bale, potem smo pa vse skupaj premazali z glino. Je pa vsaka stran hiške, ki smo ji nato dodali še teraso, malce drugačna. V društvu nas zdaj ni več tako veliko, kakih deset oseb vsega skupaj, kar se pozna pri delu na njivi. Vsakemu rečem, ´Pridi malo pomagat´, a jih je težko motivirati.