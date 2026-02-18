Minister Karner bo obiskal Peršmanovo domačijo

Organizatorji tabora zatrjujejo, da oseba z navedenim imenom sploh ni bila med udeleženci. Sumijo, da gre za del širše diskreditacijske kampanje. Kot piše profil, se je v zadnjih tednih pojavila množica anonimnih elektronskih sporočil in objav na družbenih omrežjih, v katerih KSŠŠD in društvu Peršman očitajo antisemitizem in spodbujanje sovraštva. V tej kampanji je bila poimensko omenjena tudi Meta Vouk, ena od organizatork izobraževalnega tabora. »Sprva smo menili, da je najbolje te diskreditacije preprosto ignorirati,« je za profil dejal Markus Gönitzer, predsednik društva Peršman. »Ko pa je bila poimensko omenjena naša sodelavka, nam je prekipelo.« Odvetnik Rudi Vouk je v imenu Mete Vouk, KSŠŠD in društva Peršman napovedal kazensko ovadbo zaradi hujskaštva. Poudaril je, da imajo avtorji anonimnih sporočil informacije, ki bi jih morali imeti le v policijskih krogih, kar dodatno odpira vprašanja o ozadju kampanje. Bernard Sadovnik: »Nekateri želijo očrniti mladino, kar je nedopustno. Tudi sam prejemam sporočila, ki jih posredujem notranjemu ministrstvu. Če pol leta kasneje nekdo trdi, da je bil pri Peršmanu seksualni delikt, je to treba še hitreje preiskati. Zakaj se že tedaj ni kaj povedalo? Izhajam iz tega, da je to gonja in trpijo pa tisti, ki so itak že šokirani in imajo travme po tej raciji. Problem je, da nekateri nočejo sprejeti resnice. Resnica o policijski akciji je dokumentirana v poročilu komisije in izhajam iz tega, da se bodo vsa priporočila dosledno izvajala.«