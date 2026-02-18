Minister Karner bo obiskal Peršmanovo domačijo

Pol leta po policijskem posegu pri Peršmanu bo avstrijski notranji minister Gerhard Karner (ÖVP) ta četrtek obiskal Peršmanov muzej. Obisk naj bi potekal brez medijske pozornosti in brez uradne najave. Bernard Sadovnik je bil kot potomec Peršmanove družine član komisije notranjega ministrstva, ki je lanski poseg policije analizirala. »Zame je izredno pomembno, da si želi notranji minister v miru in brez medijske pozornosti ogledati ta kraj in se z nami pogovoriti.« V ozadju obiska pa se poleg vprašanj o odgovornosti za policijsko akcijo odpira tudi druga zgodba.
Kot piše magazin profil, je decembra več institucij, med njimi deželni glavar Peter Kaiser, deželna policijska direkcija in urad za varstvo ustave, prejelo anonimno elektronsko sporočilo z obtožbo o domnevnem posilstvu med antifašističnim taborom, ki ga je organiziral Klub slovenskih študentov na Dunaju (KSŠŠD). Po navedbah iz elektronske pošte naj bi eden od udeležencev prisilil drugo osebo k spolnim dejanjem. Sporočilo je poslala oseba, ki se je predstavila le z začetnico S. in navedla, da živi v Švici. Tožilstvo v Celovcu je po prejemu prijave začelo postopek, vendar, kot piše profil, zaradi pomanjkanja konkretnih podatkov, identitete domnevne žrtve in osumljenca, preiskave ni moglo nadaljevati. Po navedbah tožilstva je bila anonimna pošiljateljica pozvana k dodatnim informacijam, a teh ni posredovala, zato je bil postopek začasno ustavljen.
Organizatorji tabora zatrjujejo, da oseba z navedenim imenom sploh ni bila med udeleženci. Sumijo, da gre za del širše diskreditacijske kampanje. Kot piše profil, se je v zadnjih tednih pojavila množica anonimnih elektronskih sporočil in objav na družbenih omrežjih, v katerih KSŠŠD in društvu Peršman očitajo antisemitizem in spodbujanje sovraštva. V tej kampanji je bila poimensko omenjena tudi Meta Vouk, ena od organizatork izobraževalnega tabora. »Sprva smo menili, da je najbolje te diskreditacije preprosto ignorirati,« je za profil dejal Markus Gönitzer, predsednik društva Peršman. »Ko pa je bila poimensko omenjena naša sodelavka, nam je prekipelo.« Odvetnik Rudi Vouk je v imenu Mete Vouk, KSŠŠD in društva Peršman napovedal kazensko ovadbo zaradi hujskaštva. Poudaril je, da imajo avtorji anonimnih sporočil informacije, ki bi jih morali imeti le v policijskih krogih, kar dodatno odpira vprašanja o ozadju kampanje. Bernard Sadovnik: »Nekateri želijo očrniti mladino, kar je nedopustno. Tudi sam prejemam sporočila, ki jih posredujem notranjemu ministrstvu. Če pol leta kasneje nekdo trdi, da je bil pri Peršmanu seksualni delikt, je to treba še hitreje preiskati. Zakaj se že tedaj ni kaj povedalo? Izhajam iz tega, da je to gonja in trpijo pa tisti, ki so itak že šokirani in imajo travme po tej raciji. Problem je, da nekateri nočejo sprejeti resnice. Resnica o policijski akciji je dokumentirana v poročilu komisije in izhajam iz tega, da se bodo vsa priporočila dosledno izvajala.«
»Do danes se notranji minister Karner ni opravičil za nezakonit in nesorazmeren policijski poseg na Peršmanovi domačiji. Morda bo obisk spominskega kraja spremenil njegovo obrambno držo,« je napovedani obisk ministra Karnerja komentirala poslanka in deželna govornica Zelenih na Koroškem Olga Voglauer.
V zvezi z deželo Koroško in okrajnim glavarstvom v Velikovcu je Voglauerjeva poudarila, da še vedno nista predstavila konkretnih ukrepov po poročilu strokovne komisije notranjega ministrstva. »Štiri mesece po objavi poročila še vedno ni jasnih ukrepov oziroma posledic. To je nerazumljivo. Kdor želi preprečiti ponovitev takšnega posega, mora ukrepati – brez izgovorov in zavlačevanja,« je poudarila.
Iz rubrike V žarišču preberite tudi