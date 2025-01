Ljudsko povpraševanje na Koroškem: Večina za prepoved novih vetrnic

Dario Kutschnig (20), Obirsko: Glasoval sem proti vetrnicam. Veliko sem v naravi in videl sem, kako se gradijo te vetrnice in tudi ceste, ki vodijo k vetrnicam. Mislim, da to ni preveč dobro za naravo. Gradijo se ogromne ceste skozi gozdove in zaradi tega je potrebno ogromno betona. Pri gradnji se uniči precej narave in za betonirane površine ni zadosti kvalitetnih nadomestnih površin. Načeloma nisem proti vetrnicam, a ne pri nas, saj tudi nimamo toliko primernega vetra. Vetrnice itak že stojijo v Nižji Avstriji, morda bi jih raje tam postavili še več. Na Koroškem imamo veliko potenciala pri hidroelektrarnah, morda bi to lahko še bolje izkoristili z novimi energijami. Atomska energija ni alternativa. Škoda je, da se je debata o vetrnicah vodila preveč politično in da o tem diskutirajo in govorijo ljudje, ki ne preživijo veliko časa v naravi oz. na planinah!