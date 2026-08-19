Ljubezen pod Peco, ki traja že 70 let

Hedka Fera (88) se je rodila na Komlju pri Mlinarju z dekliškim priimkom Pistotnik. Imela je dve sestri in dva brata. Od otroštva ni imela veliko. Ko je bila stara osem let, ji je umrla mama, po treh tednih pa še oče. Mama je imela raka, oče je bil v bolnišnici, morali bi ga operirati. »Kljub svarilu zdravnika je šel iz bolnišnice domov na Komelj, da bi pred smrtjo še videl ženo, mojo mamo, čeprav so mu odsvetovali. Mamo je še videl, a je nato zaradi notranjih krvavitev umrl,« se spominja Hedka Fera. Mama in oče sta umrla stara komaj 40 let. Hedkina starejša sestra Milka je imela že 16 let. »Nekako smo si med seboj pomagali. Živeli smo od gozda, imeli smo krave. Življenje je teklo naprej. Ko smo prišli iz šole na Humcu domov, smo pasli živino. Na čas vojne nimam veliko spominov. Nekoč je prišel partizan, ki mu je mama dala kos kruha. Povedal ji je, da naj ne pove nikomur, da je bil pri hiši. Drugič so prišli partizani, ki so prespali v hiši na slami, zjutraj so pa spet odšli.«
Franz Fera (92) je hodil v Globasnici v šolo. Rodil se je pri Raderju z dvema sestrama in tremi brati. Raderjeva družina je bila predvidena za izselitev, a do tega ni prišlo. Spominja se le, ko so nekoč na vasi pri Šonatu partizani ustrelili nacista. Tudi Franz je po šoli moral pasti krave. Po šoli je ostal doma pri starših. Rad bi se izučil za mesarja, a ni bilo mogoče. Kmetijo je podedoval od mame, pred dvema letoma jo je predal vnuku Michaelu. Franz je bil vsa leta strasten lovec, aktiven je bil tudi kot občinski odbornik Enotne liste v Globasnici. Spominja se dogodka na vasi, ko se je leta 1970 nenadoma zrušil cerkveni stolp v Večni vasi in je pri tem umrl vaški mežnar Boltežar Prilaznik. Le nekaj minut pred tem so se še otroci igrali v stolpu.
HEDKA FERA: Moja sestra Sabina je bila poročena pri Pratnekarju v Večni vasi, jaz sem jo pa obiskovala s kolesom. Tako sem spoznala Franza in ob prvi priložnosti sva se poročila. Franz je bil moja prva ljubezen, ko sem bila stara 18 let, sva se poročila. Bila sem še mladoletna (tedaj si bil polnoleten šele z 21. letom) in potrebovala sem potrdilo sodišča. Konec julija 1956 je bila poroka v Šmihelu, vezal naju je Franc Božič, bila je njegova prva poroka po novi maši. Po poroki se je začelo delo, poročnega potovanja ni bilo. Bil je trd čas. Rada bi se bila izučila za šiviljo, a tedaj ni bilo možno.
FRANZ FERA: Imel sem tudi motorno kolo, da sem lahko obiskoval Hedko. Do Mlinarja si moral iti peš, ker tedaj še ni bilo ceste za motor. Hedke sem bil zelo vesel, da je hotela priti k nam in da sva lažje delala.
HEDKA FERA: Vse smo delali na roke, setev, žetev. Franz je pozimi prevažal les, da je bilo nekaj denarja pri hiši. Kmalu so prišli otroci Marica (1957), Štefka (1961), Franz (1964) in najmlajša Tanja (1979). Tanja je prišla bolj nepričakovano. Tedaj sem bila stara že čez 40 let. Doma sva dogradila in povečala hlev in hišo ter dokupila nekaj površin. Imeli smo nad dvajset repov v hlevu, tudi prašiče.
FRANZ FERA: Po poroki sva začela graditi, gradila sva do zdaj. Naredili smo prostor za klanje in smo vse živali zaklali doma in meso neposredno prodajali. 40 let sem poleg dela na kmetiji še hodil na šiht, delal sem na Tirolskem v rovu, v gozdu, vozil pri Sienčniku in nazadnje delal pri občini.
HEDKA FERA: Deset let sem poleg kmetije še zbirala mleko pri lokalnih kmetih in ga vozila v Šmihel, to je bilo vsak dan in ob vsakem vremenu, sprva s traktorjem, kasneje smo imeli avto. Kako me je bilo strah, če je bila poledica!
FRANZ FERA: Včasih me cel teden ni bilo domov, za Sienčnika sem celo vozil časopise na letališče v Ljubljano ali vozil avtobus. Za počivanje ni bilo veliko časa.
HEDKA FERA: Imela sva veselje z delom in hvaležna sva bila za zdravje in zadovoljna, da sva lahko delala in veliko naredila in da se zasluži denar.
FRANZ FERA: Vsa leta sem bil lovec in član lovske družine v Večni vasi. Šla sva na dopust le na kak izlet z gasilci ali z občino. Želel sem si še ustreliti medveda, a do tega ni prišlo, danes sem prestar, da bi hodil na lov, roke se že tresejo.
HEDKA FERA: So bili tudi težki trenutki, da je bilo treba kaj potrpeti. Skregala se nisva nikoli. Pa tudi ni bilo časa za kreganje, ker sva delala vsak na svojem mestu. Hvaležna sva, da sva še oba in da se lahko še pogovoriva. Le ušesa pešajo. Ponosna sem na otroke, ki so pridni in pošteni in nama pomagajo. Ponosna sem tudi na enajst vnukov in štiri pravnuke, ponosna sem, da vsi znajo slovensko. Samo govoriti je treba slovensko, pa se bodo naučili. Moč mi je dala tudi vera in molitev, pomembno je, da si človek pošten. Da bi ostalo kot zdaj, to bi bilo lepo. Nisva razvajena, sva pa zadovoljna z malenkostmi.
FRANZ FERA: Hvaležen sem, da imam še ženo ob sebi. Da so nama doma uredili udobno stanovanje. Vesel sem, da me obiščejo hčerke. To me poživi. Na svetu si želim le, da bi se imeli lepo in se razumeli. Imamo vsega dovolj, ne manjka nam ničesar. Moraš biti zadovoljen.
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