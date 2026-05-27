Lara Vouk je prejela nagrado za igralske dosežke

Šestič je Zavod AIPA podelil priznanja zvezda Oriona sedmim najbolj gledanim serijam in filmom v Sloveniji. Hkrati pa je strokovna žirija podelila tri enakovredne nagrade »najsvetlejša zvezda Oriona« za igralske dosežke igralcem v teh sedmih najbolj gledanih slovenskih avdiovizualnih delih. V tej nagrajeni trojici je Lara Vouk za vlogo v nadaljevanki Poklicani televizijskega kanala RTV Slovenija.
»Nagrada je zame velika potrditev, najbolj prestižna nagrada, ki sem jo kdaj dobila, in mi bo pomagala tudi v nadaljnji igralski karieri,« pravi Lara Vouk.
Jeseni bosta v Sloveniji predstavljena dva celovečerna filma, v katerih igra Lara Vouk. V avstrijskem celovečernem filmu, ki bo prav tako letos predstavljen, igra Vouk glavno vlogo, imena pa še ne sme razkriti. »Vse obraze igre pozna. Tako zelo neposredna in pristna je njena igra, da nas vključi v prizore in razmišljamo z njo, kot da smo tam, ob njej. Izjemna je! Ustvarjena za film. Žirijo je navdušila! Čestitamo Lari Marii Vouk!,« je zapisala Miša Molk v utemeljitvi.
