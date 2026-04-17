Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Kulturni dom Pliberk: Natalija Hartmann je nova kulturna menedžerka

17.4.2026 Pliberk Bleiburg Novice
Diplomirana kulturna menedžerka Natalija Hartmann (34) bo kot nova kulturna menedžerka okrepila obstoječi tim kulturnega doma.
Podpredsednik Danilo Katz, Natalija Hartmann, predsednica Katja Mandl in blagajnik Vinko Kušej

Hartmann bo koordinirala odnose z javnostjo ter skrbela za marketing in vidnost hiše na družbenih omrežjih. Izkušnje na tem področju si je nabrala pri delu v gledališču Kammerlichtspiele v Celovcu in pri theater kukuk, kjer je prav tako pristojna za področje PR-ja in marketinga. Hartmann je mati hčerke in od leta 2020 predsednica Slovenskega kulturnega društva Celovec.

Ekipo kulturnega doma dopolnjujeta Primož Kokovica, ki bo v hiši deloval kot hišni tehnik, in Karl Krištof, ki bo opravljal delo hišnika.

Na lanski razpis za delovno mesto kulturnega menedžerja v hiši se je prijavilo 17 kandidatov in kandidatk. Podpredsednik društva Kulturni dom Danilo Katz je povedal: »Odločitev je padla na Natalijo Hartmann, ker ima izredno veliko izkušenj na področju kulturnega menedžmenta. Predvsem pozna kulturno sceno in regijo, je večjezična ter domačinka, kar je za nas zelo pomembno. Zaenkrat bo delala v hiši v obsegu 15 ur tedensko.«

Tudi Natalija Hartmann z veliko motivacijo zre na svojo novo nalogo: »Poseben poudarek želim nameniti delu z otroki in mladino, obenem pa prispevati k nadaljnji profesionalizaciji procesov v hiši ter njihovemu trajnostnemu razvoju.«

V Kulturnem domu se trenutno pripravljajo prireditve. 24. aprila bo v hiši dobrodelni koncert za Angolo s skupinama Ladja in Matakustix v organizaciji Iniciative Angola, 25. aprila zvečer pa bo literarni večer z režiserjem Martinom Kušejem. V preteklih mesecih so posodobili hišno omrežje in renovirali sanitarne prostore v kleti. Kot pravi Katz, zelo uspešno deluje gostilna Etna, kar je hiši prineslo novo življenje.

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt