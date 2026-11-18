Želja po zmagi se mu je tudi uresničila, saj je na prvenstvu osvojil zlato kolajno in si priboril naslov slovenskega državnega prvaka. V potegu je dvignil 141 kilogramov, v nalogu oziroma sunku pa 170 kilogramov. »Tekmovanja v Sloveniji so mi še posebej všeč, ker me vedno pridejo spodbujat družina in prijatelji, saj je vožnja krajša kot do Dunaja. Prisotnost mojih bližnjih mi na tekmovanjih vedno znova daje veliko energije in moči, saj se počutim še bolj motiviranega. Predvsem na državnih prvenstvih si vedno nekoliko nervozen, zato sem zelo hvaležen za njihovo prisotnost,« zaključuje Dominik Čertov.

