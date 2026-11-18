»V Sloveniji lahko tudi atlet brez slovenskega državljanstva postane državni prvak, vendar mora zato tekmovati za slovensko društvo. V Avstriji tega nimamo. Osebno poleg matičnega kluba AKH Vösendorf in avstrijske reprezentance že od leta 2023 tekmujem tudi za TAK Domžale. Domžale so mi omogočile sodelovanje na številnih tekmovanjih po celotnem Balkanu, zato sem se jim želel za to podporo zahvaliti in jim prijaznost vrniti z zmago na slovenskem prvenstvu, saj je za klub nekaj posebnega, če ima v svojih vrstah državnega prvaka,« pove štirikratni avstrijski prvak.
Želja po zmagi se mu je tudi uresničila, saj je na prvenstvu osvojil zlato kolajno in si priboril naslov slovenskega državnega prvaka. V potegu je dvignil 141 kilogramov, v nalogu oziroma sunku pa 170 kilogramov. »Tekmovanja v Sloveniji so mi še posebej všeč, ker me vedno pridejo spodbujat družina in prijatelji, saj je vožnja krajša kot do Dunaja. Prisotnost mojih bližnjih mi na tekmovanjih vedno znova daje veliko energije in moči, saj se počutim še bolj motiviranega. Predvsem na državnih prvenstvih si vedno nekoliko nervozen, zato sem zelo hvaležen za njihovo prisotnost,« zaključuje Dominik Čertov.
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