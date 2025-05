Kluba slovenskih (KSŠŠD) in hrvaških (HAK) študentov sta vabila na demonstracijo: »Štrajk« za manjšinske pravice

15. maja 2025 je Avstrija obhajala 70. obletnico podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP). Politiki in političarke so se najprej srečali v parlamentu, potem pa v Belvederu, kjer so s šampanjcem nazdravili na drugo republiko. Istočasno se je pred uradom zveznega kanclerja zbralo okoli 400 manjšincev in manjšink ter zaveznikov. Mladi in stari so vzeli transparente, table, glasbila in lutke v roke, da bi 70 let po uveljavitvi sedmega člena ADP, ki hrvaški in slovenski narodni skupnosti zagotavlja osnovne pravice, glasno opozorili na manjkajočo uresničitev ravno teh pravic ter so v solidarnosti nastopili za izboljšanje pravne in družbene situacije vseh manjšin v Avstriji.