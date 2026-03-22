Kdo bo vodil Slovensko gimnazijo?

Takrat provizorična ravnateljica Slovenske gimnazije Magdalena Kulnik še ni želela javno povedati, ali se bo potegovala za ravnateljsko mesto. Za Novice je nato potrdila, da se s 95-odstotno verjetnostjo ne bo prijavila na razpis, ki je odprt do 7. aprila.
Novi ravnatelj ali ravnateljica naj bi službo nastopil/a 1. avgusta 2026. Leta 2024 so se trije kandidati potegovali za vodenje šole, vendar niso imeli opravljenega potrebnega izpita za vodenje tovrstnih šol. Kulnik je v intervjuju za ORF pojasnila, da je provizorično vodstvo prevzela zato, da bi zainteresirani kandidati imeli čas opraviti potrebno izobrazbo in se nato prijaviti na razpis. Medtem je tudi sama zaključila izobraževanje za vodenje šole. Učitelji, ki so kandidirali leta 2024, tega izobraževanja niso opravili. Dodala je še, da je ena od kolegic iz Slovenske gimnazije po enem letu opustila izobraževanje za vodenje šol.
Kulnik pravi, da se je že ob koncu šolskega leta odločila, da se ne bo potegovala za mesto ravnateljice. Poudarila je, da ji poučevanje zelo manjka: »Sem s srcem učiteljica in to mi zelo manjka. Ta funkcija prinaša tudi veliko neprespanih noči. Usoda gimnazije mi je zelo pri srcu, zato še vedno premišljujem. Upam, da se bo našel kdo, ki bo to delo opravljal s srcem.«
Kulnik trenutno ne more navesti konkretnih imen kandidatov za vodenje Slovenske gimnazije. Če se na razpis ne bi prijavil nihče, Kulnik poudarja, da bi potem spet odločala izobraževalna direkcija, šola pa bi lahko še naprej imela provizorično vodstvo. Ponavadi v takem primeru vodenje prevzame najstarejši učitelj ali učiteljica na šoli.
Na možnost, da bi z dvojezično trgovsko akademijo (TAK) oblikovali šolski cluster, Kulnik odgovarja, da takšna rešitev po njenem mnenju ne bi bila v interesu nobene od obeh šol.
