»Kanadčanka« vodi skupino v jaslih Mohorjeve

Vera Kazianka je skupaj s starejšo sestro Mirjam odraščala na Brnci. Vzgoja staršev, mame Dorice, prej se je pisala Lepuschitz, in očeta Rolanda Kazianka, ji je omogočila dvojezično mladost v glasbenem in vernem okolju, saj je mama po poklicu veroučiteljica in oče še danes igra orgle v brnški fari, oba sta tudi del zbora akzent. Še posebej glasbo je obdržala v srcu, saj je ustanovna članica mladega akzenta in tudi poje pri skupini akzent. Z dvanajstimi leti je začela igrati kitaro, kasneje pa se je še samostojno naučila igranja ukulele in malo klavirja. Znanje igranja kitare ji je prišlo še kako prav, saj je maturirala na BAfEP, višji šoli za vzgojitelje in vzgojiteljice, kjer je igranje kitare glavni predmet. Maturirala je tudi v slovenščini, s tem pa si je pridobila službeni naziv dvojezične vzgojiteljice.
»Mama mi je po maturi rekla, da se naj javim pri Mohorjevi, če bi slučajno imeli službo zame. Ravno ko sem se prijavila, torej junija 2021, so v Ainetovi ulici odprli nove jasli in sem takoj dobila službo. Sprva sem delala kot pomočnica, kmalu pa sem za nekaj časa morala pomagati v vrtcu, kar mi ni bilo najlepše, kmalu sem se pa spet vrnila v jasli, kjer sem septembra 2022 prevzela tudi vodilno funkcijo skupine »Žabice«. Na začetku sem se seveda morala spoprijeti tudi z izzivi. Imeli smo težave z nekaterimi nemško govorečimi družinami, ki so se razburjale, zakaj postaja cela hiša vedno bolj dvojezična. To je zame bil na začetku še dodaten pritisk poleg uvajanja v novo vodilno vlogo,« meni Kazianka.
»Vsakemu, ki premišljuje iti v tujino, priporočam, da to enostavno naredi. Preživet čas v tujini je zaklad, ki ga boš vedno vzel s seboj in katerega ti nihče ne more vzeti.« Vera Kazianka
»Dokler sem še mlada, bi rada poskusila kaj novega, to so bile moje misli takrat. Tudi moj fant Julian, ki se izobražuje za gozdarja, je hotel kdaj delati v tujini in nastala je ideja enoletnega bivanja v Kanadi,« pove Kazianka. V službi se je torej dogovorila za pavzo enega leta. Vera se je prijavila pri agenciji za »au pair«. »Po uspešni prijavi decembra 2024 sem v štirih mesecih imela spletne pogovore s 30 družinami, konec aprila sem končno naletela na družino MacDonald, kjer sem se počutila dobro in tudi oni so bili navdušeni nad menoj. Medtem ko se je Julian že julija odpravil v Kanado na neko kmetijo, sem jaz 6. avgusta 2025 začela svojo pustolovščino v Kanadi. Letela sem v Kamloops, kjer sta me prišli iskat mama gostujoče družine Sara in punčka Piper, ki je stara osem let. Nato sem spoznala še družinskega očeta Scotta in sina Wyatta, starega enajst let. Starša sta oba zaposlena v istem podjetju in delata od zjutraj do ponoči štirikrat na teden. Zaradi tega sem tudi jaz imela urnik štiri dni dela in štiri dni prosto. Delo je bilo zelo raznoliko – kuhanje, igranje z otrokoma, voziti ju na razne klubske aktivnosti, spremljanje v šolo in še toliko več. Prosti čas sem večinoma preživljala s potovanjem, v naravi in srečevanjem z drugimi »au pair« kolegicami v istem mestu. Moj fant Julian je bil sprva oddaljen štiri province, to je približno 32-kratna površina Avstrije. Decembra pa se je preselil in delal v moji bližini in tako sva lahko tudi skupaj preživljala čas. Viški leta v Kanadi so pa zagotovo bili kampiranje z družino v Rocky Mountains, doživljanje hude zime na severu pri –30 stopinjah Celzija, s tem povezano tudi ogled severnega sija in vožnja s sankami, ki jih vlečejo haskiji, dopust za Spring Break v Mehiki in zaključni roadtrip julija z Julianom od zahoda do vzhoda Kanade. Prevozila sva okoli 10.000 kilometrov,« z navdušenjem pripoveduje Vera Kazianka. Po zelo emocionalnem slovesu od družine in Kanade je septembra 2026 zopet prevzela funkcijo voditeljice v jaslih.
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