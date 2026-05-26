Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Jože Valeško novi rektor tinjskega doma

26.5.2026 Tinje Tainach Novice
Prestrukturiranje katoliškega izobraževalnega doma Sodalitas v Tinjah: V okviru razvojnega procesa krške škofije je delovna skupina »Strateški proces izobraževalnega doma Sodalitas« pripravila novo ureditev katoliškega izobraževalnega doma, ki bo veljala od 1. julija 2026.
Jože Valeško, Mija Janesch FOTO: www.kath-kirche-kaernten.at

Duhovniško združenje Sodalitas, dosedanji pravni nosilec in lastnik doma, prenaša vodenje izobraževalnega doma na škofijo. Prav tako bo nepremičnina v Tinjah prešla v last krške škofije.

Jože Kopeinig, ki je od leta 1968 opravljal funkcijo rektorja izobraževalnega doma, se bo 30. junija upokojil. Na čelu doma ga bosta nasledila Mija Janesch, dosedanja pedagoška vodja doma, kot direktorica, ter župnik in konzistorialni svetnik Josef Valeško, predsednik duhovniškega združenja Sodalitas, kot rektor. Škofijski referent mag. Anton Rosenzopf-Jank bo dodatno prevzel nalogo teološkega referenta izobraževalnega doma.

Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah

Krški škof dr. Jože Marketz je delovanje Kopeiniga v izobraževalnem domu označil kot »v tej obliki verjetno edinstveno in neprimerljivo«. Po besedah škofa Marketza je rektor Kopeinig izobraževalni dom razvil v »mednarodni prostor dialoga, predvsem tudi obeh narodnih skupnosti na Koroškem, ter prostor izobraževanja in srečevanja z umetnostjo, kjer se srečujejo ljudje in religije«.

Iz rubrike Slovenci preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt