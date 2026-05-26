Jože Valeško novi rektor tinjskega doma

Duhovniško združenje Sodalitas, dosedanji pravni nosilec in lastnik doma, prenaša vodenje izobraževalnega doma na škofijo. Prav tako bo nepremičnina v Tinjah prešla v last krške škofije.
Jože Kopeinig, ki je od leta 1968 opravljal funkcijo rektorja izobraževalnega doma, se bo 30. junija upokojil. Na čelu doma ga bosta nasledila Mija Janesch, dosedanja pedagoška vodja doma, kot direktorica, ter župnik in konzistorialni svetnik Josef Valeško, predsednik duhovniškega združenja Sodalitas, kot rektor. Škofijski referent mag. Anton Rosenzopf-Jank bo dodatno prevzel nalogo teološkega referenta izobraževalnega doma.
Krški škof dr. Jože Marketz je delovanje Kopeiniga v izobraževalnem domu označil kot »v tej obliki verjetno edinstveno in neprimerljivo«. Po besedah škofa Marketza je rektor Kopeinig izobraževalni dom razvil v »mednarodni prostor dialoga, predvsem tudi obeh narodnih skupnosti na Koroškem, ter prostor izobraževanja in srečevanja z umetnostjo, kjer se srečujejo ljudje in religije«.
Iz rubrike Slovenci preberite tudi