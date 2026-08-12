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Iz Sel, Pliberka in Celovca na tekmo Real Madrida

12.8.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Pred kratkim je bil celovški Wörthersee-Stadion znova v žarišču pozornosti vrhunskega nogometa. V soboto, 1. avgusta 2026, sta se na prijateljski tekmi pomerila najuspešnejši svetovni klub Real Madrid in italijanski prvoligaš ACF Fiorentina ter poskrbela za razprodan stadion.
Otroci tik pred odhodom na zelenico

Tudi letos je bil del glavne organizacijske ekipe Marko Loibnegger, generalni tajnik Slovenske športne zveze, ki je pri organizaciji sodeloval že leta 2021, ko je Real Mad­rid prvič gostoval v Celovcu. Ob tej priložnosti je enajstim otrokom iz Sel, Pliberka in Celovca omogočil prav posebno doživetje: pred začetkom tekme so skupaj z nogometaši ACF Fiorentina stopili na zelenico in jih pred približno 30.000 gledalci pospremili na igrišče. Posebno presenečenje je doživel Dejan Dovjak, doma iz Sel, ki je navijač Real Madrida. Prav na dan tekme je praznoval svoj 8. rojstni dan. Med tekmo se je na velikem zaslonu v stadionu pojavila čestitka za rojstni dan. Za otroke je bil to prav poseben nogometni večer in doživetje, ki jim bo zagotovo še dolgo ostalo v lepem spominu. 

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