Hanns Haas, Rizzijev nagrajenec 2024: Nagrado si je že zdavnaj zaslužil

Za razliko od koroških zgodovinarjev je Haas prišel do zaključka, da obrambni boj nikakor ni bil odločilen, da so se države zmagovalke odločile za plebiscit. Po razpadu habsburške monarhije in porazu nemškega rajha je namreč bilo treba vso srednjo Evropo na novo organizirati. Pri tem so, poudarja letošnji Rizzijev nagrajenec, deloma potrdili zgodovinske meje, deloma določili nove meje po etničnih kriterijih. Hkrati je ameriški predsednik Woodrow Wilson vnesel v razpravo tudi geografske vidike in se je, ko je šlo za Koroško, glede Celovške kotline zavzel za ohranitev njene naravne in gospodarsko-prostorske enovitosti – podobno kot v primeru meje na Brenn­erju, ki je kljub nemškogovorečim Južnim Tirolcem postala severna meja Italije. Po prepričanju zgodovinarja Haasa so bili »mirovni storilci« tudi dobro informirani o razmerah na jezikovnih mejah, to med drugim »preko poročil stacioniranih nacionalnih komisij na Dunaju«. Po tej poti so dobivali tudi informacije o narodnopolitičnih sporih na spodnjem Koroškem ob prelomnici let 1918/1919 ter o »razhajajočih se orientacijah regionalnega prebivalstva neglede na to, da so bili Slovenci v večini«.