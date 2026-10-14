Gostišče Ogris »Miklavž« se zapira jeseni 2027

Ob napovedanem zaključku dejavnosti se je družina zahvalila gostom, dobaviteljem, prijateljem in vsem sodelavcem, ki so skozi leta soustvarjali zgodbo gostilne. »Z veliko hvaležnostjo se oziramo na vsa lepa leta. Posebna zahvala velja našim gostom, dobaviteljem, prijateljem in vsem, ki so nas spremljali na naši poti, pa tudi vsem nekdanjim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem, ki so skozi generacije soustvarjali našo gostilno,« so sporočili Ogrisovi.