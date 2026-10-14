Gostišče Ogris »Miklavž« se zapira jeseni 2027

Med razlogi navajajo zdravstvene vidike, spremenjene poklicne in družinske življenjske razmere ter vse zahtevnejše načrtovanje dela in zagotavljanje osebja.
»Za našo odločitev ni enega samega razloga. Gre za skupek različnih okoliščin in sprememb, ki so nas nazadnje pripeljale do tega koraka,« so zapisali v sporočilu za javnost. Družina ob tem poudarja, da zaključek dejavnosti ni posledica finančnih težav. Gostilna po njihovih navedbah posluje uspešno in ima trdne gospodarske temelje.
»Hvaležni smo in tudi nekoliko ponosni, da lahko to odločitev sprejmemo sami. Naša gostilna posluje uspešno in stoji na trdnih gospodarskih temeljih. Ne zaključujemo zato, ker bi morali, temveč zato, ker smo se za ta korak zavestno odločili,« so pojasnili Ogrisovi.
Gostilna Ogris ima korenine v letu 1932. Skozi več generacij je postala del koroške gostinske tradicije, regionalne kulinarike z vplivi alpsko-jadranskega prostora in gostoljubja. Njeno zgodovino so zaznamovala številna družinska praznovanja, poroke, rojstni dnevi in druga druženja. Po navedbah družine njeno mesto v regiji potrjujejo tudi večkratna priznanja in dolgoletna zvestoba gostov.
Gostilna bo do 26. septembra 2027 odprta kot doslej. Družina želi preostalo obdobje izkoristiti za srečanja z gosti in še zadnjič skupaj z njimi obeležiti priljubljene kulinarične tradicije.
»Naši gostje imajo pred seboj še skoraj leto dni, da uživajo v naših specialitetah in posebnem vzdušju naše gostilne. Od zadnje sezone martinovih gosi in divjačinskih specialitet do zadnjih božičnih praznovanj želimo te lepe tradicije še enkrat doživeti skupaj z njimi,« so zapisali v sporočilu.
Tudi v letu 2027 bodo gostom ponujali jedi koroške in alpsko-jadranske kuhinje. Rezervacije miz, družinska praznovanja in kulinarične prireditve bodo mogoče vse do zadnjega dne obratovanja.
Ob napovedanem zaključku dejavnosti se je družina zahvalila gostom, dobaviteljem, prijateljem in vsem sodelavcem, ki so skozi leta soustvarjali zgodbo gostilne. »Z veliko hvaležnostjo se oziramo na vsa lepa leta. Posebna zahvala velja našim gostom, dobaviteljem, prijateljem in vsem, ki so nas spremljali na naši poti, pa tudi vsem nekdanjim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem, ki so skozi generacije soustvarjali našo gostilno,« so sporočili Ogrisovi.
O prihodnji uporabi objekta za zdaj še niso sprejeli dokončne odločitve. Družina je odprta za pogovore z morebitnimi interesenti o nakupu, najemu oziroma drugi ustrezni obliki prevzema ali nadaljevanja dejavnosti. Povpraševanja bodo obravnavali zaupno.
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