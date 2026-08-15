Globasnica mu je zaupala odgovornost

Kordesch je edini, ki je v občinski komunalni službi zaposlen vse leto. V toplejšem delu leta se mu za osem mesecev pridružita še dva sodelavca. Pozimi je več dela v notranjih prostorih, saj pluženje cest prevzamejo zunanja podjetja. Sicer pa je delo v komunalni službi zelo raznoliko: trenutno veliko kosijo ob cestah in pomagajo pri pripravah na Farant. »Prej se sploh nisem zavedal, za koliko stvari skrbi občina. Veliko je drobnih opravil. Vesel sem, da sta druga dva sodelavca že dlje časa v ekipi, saj dobro vesta, kaj je treba opraviti, in sta mi v veliko pomoč,« pravi Kordesch, ki je od ponedeljka do nedelje med 6. in 18. uro telefonsko dosegljiv tudi zunaj delovnega časa. »Če bi na primer v vrtcu zmanjkalo toka, mora pač nekdo biti dosegljiv. Potem se pač peljem tja in stvar uredim.« Posebej ga veseli raznolikost službe. »Veliko sem zunaj in vsak dan prinese nekaj novega. Vesel sem, ko na koncu vidim, kaj nam je uspelo narediti.«