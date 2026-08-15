Globasnica mu je zaupala odgovornost

Ko Kordescha srečam pred poslopjem globaške komunalne službe ob gasilskem domu v Globasnici, se ravno vrača z gradbišča v občinski hiši. Komaj sedeva v pisarno, že zazvoni telefon – tokrat gre za športno igrišče. Za 21-letnega vodjo komunalne službe je to le ena od številnih nalog tega dne.
Kot petnajstletnik se je Luca Kordesch začel učiti za ključavničarja (Schlosser) v podjetju Starmann v Celovcu, in tam uk tudi zaključil. V proizvodnji je delal kot varilec nerjavečega jekla in aluminija, pozneje pa je na gradbiščih vodil tudi manjše skupine delavcev. »Delo mi je kmalu postalo preveč monotono. Tako sem moral na primer izdelati 800 okenskih polic.« Ko je po civilni službi spet delal pri Starmannu, je od sosedov slišal, da občina išče novega vodjo komunalne službe. Spomnil se je časa, ko je kot civilnik opravljal hišniška dela v otroškem domu v Vetrinju, kjer je še posebej rad skrbel za zunanje površine. Prijavil se je in bil izbran. Februarja 2026 se je zaposlil na občini. »Kandidatov je bilo več, zato nisem pričakoval, da bom prišel v ožji izbor. Pomisli, pri 21 letih – odgovornost je pač velika,« pripoveduje Kordesch.
Prej se sploh nisem zavedal, za koliko stvari skrbi občina. Veliko je drobnih opravil. Luca Kordesch
Kordesch je edini, ki je v občinski komunalni službi zaposlen vse leto. V toplejšem delu leta se mu za osem mesecev pridružita še dva sodelavca. Pozimi je več dela v notranjih prostorih, saj pluženje cest prevzamejo zunanja podjetja. Sicer pa je delo v komunalni službi zelo raznoliko: trenutno veliko kosijo ob cestah in pomagajo pri pripravah na Farant. »Prej se sploh nisem zavedal, za koliko stvari skrbi občina. Veliko je drobnih opravil. Vesel sem, da sta druga dva sodelavca že dlje časa v ekipi, saj dobro vesta, kaj je treba opraviti, in sta mi v veliko pomoč,« pravi Kordesch, ki je od ponedeljka do nedelje med 6. in 18. uro telefonsko dosegljiv tudi zunaj delovnega časa. »Če bi na primer v vrtcu zmanjkalo toka, mora pač nekdo biti dosegljiv. Potem se pač peljem tja in stvar uredim.« Posebej ga veseli raznolikost službe. »Veliko sem zunaj in vsak dan prinese nekaj novega. Vesel sem, ko na koncu vidim, kaj nam je uspelo narediti.«
Eno leto je obiskoval ljudsko šolo v Globasnici, nato pa Mohorjevo ljudsko šolo v Celovcu. Po štirih letih je zapustil Slovensko gimnazijo in se vpisal na šolo za socialne poklice, a je idejo o socialnem poklicu kmalu opustil. »Videl sem, da šola ni zame. Potreboval sem praktično delo – tudi doma v Podjuni smo vedno kaj delali ali šli v gozd.«
Kordesch je rad med ljudmi in priskoči na pomoč, kjer ga potrebujejo. Zato ne preseneča, da so občani njegovo imenovanje za vodjo komunalne službe sprejeli z velikim zadovoljstvom. Aktiven je v vodni zadrugi v Globasnici, opravil je že tečaj za skrbnika vodovoda, zdaj pa se pripravlja še na mojstrski izpit. Odkar je zaposlen na občini in je čez dan na voljo tudi za intervencije, se je pridružil še gasilcem.
Dejaven je tudi v vaški skupnosti, ki ji predseduje njegov oče Markus. Ker v Podjuni ni gostilne, se vaščani vsak petek srečujejo v hiši vaške skupnosti. »Z očetom sva vesela, če se ljudje družijo. Tudi zato sem postal odbornik vaške skupnosti,« pravi Kordesch. Sploh ga veseli, da se na vasi dobro razumejo. Že več let pa Kordesch pri nogometnih tekmah Globasnice pomaga za šankom. Prej je bil tudi aktiven nogometaš, do štirinajstega leta je igral kot vratar v domačem društvu. Preostali prosti čas namenja prijateljici in motornim kolesom. Rad živi v Globasnici in uživa v naravi. »Ko sem hodil v šolo, sem nekaj časa živel v Celovcu. Opazil sem, da nisem za mesto. Dopade se mi mir na podeželju in narava.«
Pogovor je končan, delovni dan za Kordescha pa še daleč ne. Sodelavca ga že pričakujeta.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi