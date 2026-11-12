Glasba in umetnost napolnili KUMST

Lani sta društvo SPD Trta iz Žitare vasi in skupina Acoustic Project prvič skupaj organizirala prireditev KUMST & MUSICA. Letos so se s svojimi umetninami predstavili risarka Manuela Micheuz in slikarka Helena Urak, pa tudi fotografinja Štefka Starz in fotograf Matej Smrtnik. Domača skupina Acoustic Project, ki jo sestavljajo Damijan Habernik na bobnih, Benjamin Peketz na kitari, David Samitsch na basu in pevka Lara Wultz, je poleg gostov na koncert povabila dekliški trio Tribelle in bratovski duo Bošte Brothers.
V razstavnem prostoru je zapel ženski pevski zbor Trta pod vodstvom Helene Gregorn. Sledil je nastop skupine Tribelle, to so pevka Ana Krassnik, citrarka Julia Rezar in pianistka Marie Komposch. Prvič so letos marca nastopile v celovškem Hafenstadtu, drugič pa zdaj v Žitari vasi, 27. novembra pa sledi nastop na Slovenskih dnevih KSŠŠK v Celovcu v klubu SMO. Predstavitev umetnic je vodila Manuela Micheuz, po dvojezičnih nagovorih predsednika Trte Romana Petka, soorganizatorja Damijana Habernika in župana Gerharda Kollerja (SPÖ) sta v sosednjem prostoru na oder, ki ga je društvu posodila občina, stopila brata Niko in Simon Boštjančič iz Bilčovsa. Sledil je nastop skupine Acoustic Project z gosti. Na odru so se jim pridružili Roman Polzer, naprej na vokalu in klaviaturi, nato pa še na saksofonu, Philipp Mlinar na klaviaturi, Tomaž Boškin na vokalu, Brigitte Komposch na violini, Leonhard Preinig na harmoniki in Janko Smrečnik na tolkalih.
Ob izhodu iz glavnega prostora je deloval zunanji šank, ob njem pa so pekli štajerski kostanj. V pritličju KUMST, kjer so kasneje imeli otroški program, je stal foto box fotografa Maria Šimunoviča. V prvem nadstropju so občinstvo čakale slike, fotografije, nastopi glasbenic in glasbenikov, a tudi pijača in jedača. Med gosti so prevladovali domačini in domačinke, dobro zastopana je bila tudi delegacija iz Bilčovsa. Kot je povedal odbornik SPD Trta Damjan Stern, je društvo že pred leti spoznalo, da na prireditvah več zaslužijo s prostovoljnimi prispevki kot s pobiranjem vstopnine. Predsednik SPD Trta Roman Petek pa je v nagovoru spomnil, da se za imenom KUMST skriva »kulturni most med slovensko in nemško narodno skupnostjo«.
Župan Gerhard Koller (54) je pozdravil po slovensko, v nadaljevanju pa si je pri slovenščini pomagal z zapisom na listku. Občina je neposredno pred prireditvijo zaključila ureditev osvetljene poti od cerkve do KUMST. Župan je društvu Trta čestital ob 30-letnici kulturnega doma. V pogovoru za Novice je dejal, da je sožitje v občini za 100 odstotkov boljše, kot pa je bilo pred 30 leti. »Prepričan sem, da smo na dobri poti, k čemur sem v zadnjih šestih letih poskušal kot župan prispevati z dvojezičnostjo v občinskem listu in obiskom dvojezičnih prireditev v občini. Všeč mi je, da ima KUMST za vse odprta vrata in da se obiskovalci ne glede na jezik lahko tukaj počutijo dobro in sprejeto.« Slovenske obrazce na občini uporabljata dva občana, je še dejal in napovedal ponovno kandidaturo za župana na občinskih volitvah februarja leta 2027.
Odraščala sem v Šentprimožu, z družino živim v Škocjanu. Sem učiteljica na dvojezični ljudski šoli, skupaj s sestro Jasmino Wutte sva zborovodkinji otroškega in mladinskega zbora Trtinos. Slikam že od otroštva, prvo razstavo sem imela 2017 v Tinjah, razstavljala sem še na Prevaljah, v Velikovcu in Dobrli vasi. Navdihujejo me barve narave, slike, ki sem jih ustvarila jeseni, so recimo večinoma v rjavi, oranžni in zlati barvi.
Skupina Acoustic Project obstaja od leta 2002, igramo pa priredbe popa, rocka in bluesa, ki jih sami aranžiramo. Imamo tudi pesmi v slovenskem in hrvaškem jeziku. Zelo nas veseli, da se lahko predstavimo ravno v domači občini. Zdaj igram bobne, prej sem v tej skupini igral kitaro. Pred dvema letoma se nam je pridružila pevka Lara Wultz. Srečni smo zaradi vseh odličnih glasbenih gostov, ki so nastopili z nami.
Risati in slikati sem začela med pandemijo in kmalu spoznala, da mi je to v veliko veselje in sem kar nadaljevala. Preizkusila sem številne tehnike in se na koncu posvetila risanju z ogljem in svinčnikom, z njima najlaže izdelam drobne detajle na risbah. Po izobrazbi sem ekonomistka, zaposlena pa sem v farmacevtskem podjetju. Lani sem razstavljala na prvem KUMST & Musica, nato v Tinjah, letos pa spet tukaj.
Vse tri članice tria Tribelle se ukvarjamo z glasbo, oktobra je minilo eno leto, odkar smo začele skupaj vaditi. Trenutno sem v Celovcu v okviru prostega socialnega leta. Želim študirati medicino na Dunaju. Naš koncertni program sestavljajo priredbe, a vsaka od nas tudi piše svoje pesmi, ki bi jih rade v prihodnosti vključile v program. Za nastop v KUMST smo pripravile skladbe izvajalcev Sixpence None the Richer, Jeremiasa, Jade LeMac, pa tudi od Storih murk.
Z bratom Simonom sva člana MoPZ Bilka, skupaj pa nastopava že od mladih let. Brat igra kitaro, dvoglasno pojeva, jaz pa igram orglice. Lepo je z odra publiki posredovati občutja pesmi, ki govorijo o prijateljstvu, bratstvu in ljubezni. Že v dvoje lahko super nastopava, veseli me, da to tako dobro funkcionira. Med drugim izvajava pesmi Vlada Kreslina, Oliverja Dragojevića, Abbe in Mumford & Sons.
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