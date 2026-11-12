Glasba in umetnost napolnili KUMST

Župan Gerhard Koller (54) je pozdravil po slovensko, v nadaljevanju pa si je pri slovenščini pomagal z zapisom na listku. Občina je neposredno pred prireditvijo zaključila ureditev osvetljene poti od cerkve do KUMST. Župan je društvu Trta čestital ob 30-letnici kulturnega doma. V pogovoru za Novice je dejal, da je sožitje v občini za 100 odstotkov boljše, kot pa je bilo pred 30 leti. »Prepričan sem, da smo na dobri poti, k čemur sem v zadnjih šestih letih poskušal kot župan prispevati z dvojezičnostjo v občinskem listu in obiskom dvojezičnih prireditev v občini. Všeč mi je, da ima KUMST za vse odprta vrata in da se obiskovalci ne glede na jezik lahko tukaj počutijo dobro in sprejeto.« Slovenske obrazce na občini uporabljata dva občana, je še dejal in napovedal ponovno kandidaturo za župana na občinskih volitvah februarja leta 2027.